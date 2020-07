A Xunta apoia 192 proxectos de biomasa que mobilizarán 2M€ e permitirán un aforro anual de 200.000 euros na factura enerxética das familias do rural galego

A Xunta apoiará un total de 192 proxectos de biomasa en zonas rurais de Galicia que permitirán promover instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen a biomasa como combustible.

O Diario Oficial de Galicia publicou a resoluci√≥n destas¬†axudas¬†√°s que se destinan 0,95M‚ā¨ e que mobilizar√°n 2M‚ā¨, contribu√≠ndo as√≠ √° dinamizaci√≥n econ√≥mica do sector. Estes proxectos permitir√°n un aforro anual de enerx√≠a de 5000MWh ao ano e de preto de 0,2M‚ā¨ na subministraci√≥n enerx√©tica, ademais dunha reduci√≥n de emisi√≥ns de 1500 toneladas de CO2 ao ano.

Con estas axudas a Comunidade segue avanzando nunha Galicia m√°is verde que promove un maior respecto medioambiental fomentando a cultura do aforro enerx√©tico e o impulso √°s enerx√≠as renovables s√ļmanse √°s convocatorias deste ano xa resoltas como as axudas de renovables a particulares ‚Äďque chegan este ano a 1285 familias‚Äď; de renovables e aforro enerx√©tico no sector agr√≠cola primario ‚Äďdas que xa se concederon apoios a 173 proxectos‚Äď; de aforro enerx√©tico na industria e servizos ‚Äďcon 95 iniciativas apoiadas‚Äď; ou as axudas de aforro enerx√©tico na industria cuxo prazo est√° aberto ata finais de ano pero das que xa se resolveron os nove primeiros apoios.

Para reforzar estas pol√≠ticas e dentro do Plan de reactivaci√≥n econ√≥mica, a Xunta v√©n de aprobar un Fondo de enerx√≠a para aut√≥nomos e pemes, dotado con 17,2M‚ā¨, co obxectivo de impulsar a competitividade empresarial mediante apoios ao fomento das renovables e da eficiencia enerx√©tica a trav√©s de tres li√Īas de axudas para proxectos de fotovoltaica, aforro e eficiencia na industria e nos servizos e para renovables t√©rmicas destinados a empresas, entidades sen √°nimo de lucro e administraci√≥ns p√ļblicas locais mediante concorrencia competitiva. Esta √ļltima li√Īa, dotada con 2,7M‚ā¨, xa ten o prazo de solicitude aberto e apoiar√° proxectos de biomasa, xeotermia, aerotermia e solar t√©rmica. A intensidade da axuda ser√° do 50% no caso de gran empresa, 60% mediana e 70% para pequenas empresas.