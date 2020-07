A Xunta publica unha nova convocatoria para conceder 6 prazas de colaboradores -3 homes e 3 mulleres- no centro galego de tecnificación deportiva

O Diario Oficial de Galicia聽publica hoxe a Resoluci贸n do 1 de xullo de 2020, da Secretar铆a Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesi贸n de bolsas, en r茅xime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificaci贸n Deportiva para o curso 2020/21, e se procede 谩 s煤a convocatoria. Estes colaboradores deber谩n ser estudantes de ensinanzas universitarias ou ciclos formativos de grao superior.

O n煤mero de prazas convocadas 茅 de 6, precisando polo menos 3 prazas ocupadas polo mesmo sexo -feminino e masculino-, co obxectivo de ter unha representaci贸n con paridade para poder garantir unha correcta atenci贸n ao colectivo de deportistas do centro e co fin de dotar de persoal de apoio no eido educativo e asistencial a residencia para a atenci贸n dos deportistas menores de idade. Os beneficiarios das bolsas completan a s煤a formaci贸n como estudantes 谩 vez que se familiarizan con actividades relacionadas coas sa铆das profesionais dos estudos que est谩n a cursar.

As persoas beneficiarias destas bolsas dispor谩n do aloxamento de domingo a venres e manutenci贸n completa -de luns a venres-, servizo de lavandar铆a, instalaci贸ns deportivas, servizo m茅dico-deportivo e servizo de fisioterapia. A concesi贸n destas bolsas 茅 compatible coa obtenci贸n de axudas ao estudo, ag谩s aquelas que te帽an como compo帽ente o pagamento de gastos de comedor e/ou residencia escolar. O prazo de presentaci贸n das solicitudes ser谩 dun mes contado desde o d铆a seguinte ao da publicaci贸n da convocatoria no Diario Oficial de Galicia, 茅 dicir, ata o vindeiro 10 de agosto.

Con esta nova convocatoria, desde a Secretar铆a Xeral para o Deporte contin煤ase coa planificaci贸n do pr贸ximo curso 2020/2021 no Centro Galego de Tecnificaci贸n Deportiva. A vindeira semana publicarase unha nova convocatoria, neste caso a das prazas para os e as deportistas do centro da excelencia deportiva de Galicia, o CGTD.