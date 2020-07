A Xunta sinala a transformación dixital e as medidas de prevención fronte á covid-19 como claves para a reactivación do comercio

A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol V谩zquez, sinalou hoxe nun webinario sobre o novo comercio impulsado polo centro ourens谩n La Molinera que a aposta pola transformaci贸n dixital e a implantaci贸n de medidas de prevenci贸n fronte 谩 covid-19 son claves para a reactivaci贸n do comercio de proximidade, combinando as vendas f铆sicas coas vendas en li帽a e buscando achegar a m谩xima confianza ao consumidor.

Na s煤a intervenci贸n, Sol V谩zquez informou das novas li帽as de axudas Reactiva聽Comercio聽e聽Servizos Seguros, que v茅n de po帽er en marcha a Xunta para facilitar a volta 谩 actividade dos sectores do comercio, o turismo, os servizos e o transporte, en condici贸ns de confianza para os consumidores. Estas d煤as iniciativas, dotadas con 16 mill贸ns de euros, te帽en como obxectivo cubrir os gastos realizados para a adquisici贸n de equipos de protecci贸n individual e de desinfecci贸n; a adaptaci贸n dos espazos con equipamento de seguridade e reduci贸n do contacto entre persoas; a realizaci贸n das obras de renovaci贸n, limpeza e ventilaci贸n do aire; e a posta 谩 disposici贸n dos clientes de informaci贸n relativa 谩s medidas hixi茅nicas e de protecci贸n.

No encontro, a directora xeral de Comercio e Consumo fixo fincap茅 en que os Reactiva Comercio e Servizos Seguros serven tanto para atender aos gastos das medidas que se implanten agora como as xa realizadas desde a declaraci贸n do estado de alarma. E lembrou que mediante unha tramitaci贸n r谩pida e sinxela -que incl煤e a achega de anticipos no momento da resoluci贸n favorable da axuda pola metade da cont铆a dos investimentos realizados-, aut贸nomos, pemes e entidades de econom铆a social poden solicitar os apoios ata o vindeiro 31 de xullo.

Para facilitar a xesti贸n, os solicitantes das axudas de calquera das d煤as li帽as ter谩n a posibilidade de utilizar o Igape Responde, a xanela 煤nica de consulta habilitada pola Xunta para asesorar a aut贸nomos e pemes sobre as li帽as postas en marcha para impulsar a reactivaci贸n da actividade empresarial e comercial, dispo帽ible no correo electr贸nico聽[email protected]聽e no tel茅fono gratu铆to 900 815 151.

V谩zquez destacou ademais que a Xunta conta coa plataforma gratu铆ta de autodiagn贸stico online dispo帽ible no enderezo web comerciosegurogalicia.gal, coa que aut贸nomos e pemes poden obter unha an谩lise do seu nivel de preparaci贸n fronte 谩s necesidades de prevenci贸n e planificar as medidas que se deben acometer. Ademais, poden solicitar a s煤a adhesi贸n 谩 plataforma Comercio Seguro.

Apoios 谩 dixitalizaci贸n

Por outra banda, a directora xeral de Comercio e Consumo sinalou que, no 谩mbito da dixitalizaci贸n, a Xunta v茅n de activar tres novas li帽as de apoio destinadas ao comercio, o colectivo aut贸nomo e as pequenas e medianas empresas por 16 mill贸ns de euros para facilitar a s煤a adaptaci贸n 谩 situaci贸n derivada da covid-19 e, polo tanto, a reactivaci贸n do tecido produtivo galego. As铆, poden solicitarse as axudas do programa dos聽cheques de dixitalizaci贸n聽e do聽Galicia Exporta Dixital, as铆 como o programa de聽dixitalizaci贸n para pemes.