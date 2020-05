Actividades deportivas y de ocio antes y después del coronavirus

Si de una desgracia como la que estamos viviendo debido a la crisis sanitaria que ha puesto en jaque los servicios de salud de prácticamente todo el mundo, pudiéramos sacar algo bueno, esos son los nuevos hábitos relacionados con actividades deportivas, que muchos empezaron a practicar por simplemente poder salir de sus casas después de semanas de confinamiento, pero cosas del deporte, muchos han quedado “enganchados” y seguirán practicándose, como así vienen de publicar diferentes estudios en medios digitales de gran tirada nacional.

Quizá con esta crisis hemos descubierto que la vida no es solo trabajo, casa y familia y el ocio, al que hemos estado reprimidos por aplanar la dichosa curva, parece ser uno de los sectores que más demanda está teniendo debido a los cambios de fase que ya se han llevado a cabo en la mayoría de comunidades autónomas del país y que permite realizar deporte con muchas menos restricciones, siendo en algunas zonas prácticamente nulas.

Por estas razones, te mostramos algunas de las actividades deportivas así como actividades de ocio que más estamos realizando:

– Correr: mirando una década atrás e incluso menos, era raro ver a alguien por nuestro barrio corriendo a no ser que se dedicara a algún deporte profesional.

En la actualidad y más en esta era post-covid que empezamos a vivir, son decenas las personas que te cruzarás corriendo y es que mucha gente ha descubierto los beneficios del deporte, como mejorar nuestra salud, estado de ánimo, mejorar el descanso, …

– Cocinar: por otro lado, además de la moda runner, nos hemos topado debido al confinamiento en nuestra casa y el gran número de visitas realizadas a la nevera, con gran cantidad de jóvenes y no tanto, que antes comían en sus trabajos o con padres y que no les ha quedado otra que ponerse a los fogones.

Esto ha permitido que decenas de miles de familias, hayan matado sus horas, en algunos casos mejorando sus dietas con productos más saludables y en otros, abusando de chocolates y cremas con repostería. Sea cual sea el caso, el número de cocineros en nuestro país ha crecido y esto es de agradecer.

– Limpiar: nunca las casas, pisos y estudios han estado tan limpios y es que en las primeras semanas, además del tan hablado papel higiénico, productos de limpieza dispararon sus ventas.

Un mayor tiempo en casa, es sinónimo de querer estar cómodos y en un sitio realmente confortable como es nuestro hogar y para ello, muchas personas que no tenían al día la limpieza, se han puesto las pilas y son muchos los vídeos en forma de humor que se han compartido en redes sociales sobre gente que ya no sabía cómo pasar el tiempo y anunciaban que ya limpiaran 20 veces la casa el mismo día…

– Disfrutar de los nuestros: ya no solo disfrutar de aquellas personas cercanas como son nuestros hijos, a los que hemos tenido más tiempo de pasar grandes horas de ocio con ellos y pareja, sino que también gracias a las nuevas tecnologías, de aquellos familiares o amigos que por el estrés del día a día, no le habíamos prestado la atención suficiente o simplemente, ya no teníamos contacto.

Si bien, al igual que comenzamos, muchas personas han perdido su empleo, se han quedado sin ingresos o han perdido a sus seres queridos, por lo menos, aunque sea poco, parece que algo bueno, aunque sea a base de una desgracia, hemos aprendido.