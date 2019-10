Arranca a tempada teatral en Tomiño con #camiños de ButacaZero

O vindeiro sábado 5 de outubro, ás 22h, chega ao Auditorio de Goián unha das pezas máis divertidas e sorprendentes da escena teatral: #camiños, de ButacaZero en coprodución co Centro Dramático Galego.

Quen somos os galegos e as galegas do século XXI? Como nos colocamos no mundo nós, que levamos sempre o móbil pegado á man e vivimos nun mundo globalizado? Que queda dos e das nosas devanceiras dentro da nosa sociedade? Esther F. Carrodeguas e Xavier Castiñeira son os creadores desta peza que nos leva de camiño a nós mesmos, ao que somos e ao que desexamos ser, ao que fomos un día e ao que un día, podemos chegar a ser.

Para tecer este mapa botaron man de todos os rexistros escénicos necesarios: coreografías, teatro físico, bufón, música, playback, pasarela, audiovisuais. Unha peza imbuída por un espírito millenial, que, ao igual que as redes sociais nas que adoitamos gastar o noso tempo, é un collage ecléctico que tenta explicar o noso mundo. Un aluvión escénico que pretende non deixar

a ninguén indiferente. Unha festa teatral na que celebrármonos pero tamén, reflexionármonos.

Tanta festa se xuntará no Auditorio de Goiáns que estarán presentes As churrascas, que levarán a escena “aDiosRíos_aDiosFontes”, o título do seu primeiro “hit” de música electrónica cos versos de Rosalía de Castro.

SINOPSE #camiños

Carolina viaxa de cara aos EEUU. Daiana, neta dunha emigrada galega, volve da Arxentina. Comparten asento no aeroporto. E entre elas, debúxanse milleiros e milleiros de #camiños. Camiños que unen as aldeas coa cidades, os poemas de Rosalía coa música electrónica, o spinning co churrasco, e as fotos viradas sepia coas que acabamos de colgar en ínstagram…

Camiños que unen o que fomos e o que desexamos ser.

TEXTO Esther F. Carrodeguas

DIRECCIÓN Xavier Castiñeira

ELENCO Noelia Blanco, Noa Covelo, Celina Fernández e Pia Nicoletti, Esther F. Carrodeguas

ESCENOGRAFÍA Xavier Castiñeira

VESTIARIO Diego Valeiras e ButacaZero

ASESORAMENTO CORPORAL Alba Blanco

ILUMINACIÓN Javi Quintana

AUDIOVISUAIS Fran X. Rodriguez

COPRODUTORES Centro Dramático Galego (CDG)

RESIDENCIA TÉCNICA SALÓN TEATRO Do 15 ao 23 de xaneiro de 2018

