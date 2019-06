Autos González realizará o transporte do festival Millo Verde de Redondela os días 7 e 8 de xuño

Tanto o día 7 como o día 8 as viaxes ata o recinto do evento levarán a cabo desde as 18.30 horas ata as 5.30 horas da madrugada con carácter ininterrompido. O autobús pasará cada hora polas paradas, situadas nos aparcamentos da Feira do Gando, situada na Avenida Mendiño, e no Torreiro de San Pedro, na Rúa San Pedro, 151.