Cabinas acústicas: integración en coworkings y oficinas abiertas

El auge de los espacios de coworking y las oficinas abiertas ha transformado por completo la manera en que entendemos el entorno laboral. Estos modelos fomentan la colaboración, la creatividad y la flexibilidad, permitiendo a profesionales de distintos sectores compartir ideas y recursos en entornos dinámicos y modernos.

Pero junto a esta nueva forma de trabajar también surge un desafío: mantener la concentración y la privacidad en espacios donde la interacción es constante. En este contexto, las soluciones acústicas como las cabinas insonorizadas se han convertido en el aliado perfecto, ofreciendo zonas de reunión y trabajo individual donde el silencio y la comodidad permiten retomar la calma sin renunciar a los beneficios del entorno abierto.

El ruido: el principal desafío en las oficinas abiertas

El concepto de oficina abierta tiene en la gestión del ruido uno de sus principales hándicaps.

Al compartir salas de reuniones, espacios de oficina o cubículos de oficina con otros profesionales, es posible dar con personas cuya actividad sea hablar mucho por teléfono, necesiten trabajar con algo de música o mantengan reuniones con clientes en el espacio.

Esto genera un conflicto de ruidos que ha hecho que mucha gente acabe renunciando al coworking. No obstante, en los últimos años, los gestores de estos espacios de oficinas han iniciado un proceso de instalación de cabinas acústicas que han acabado con el problema.

¿Qué son las cabinas acústicas? Su utilidad en los centros de coworking

Las cabinas acústicas son espacios diseñados para ofrecer aislamiento sonoro y privacidad dentro de entornos abiertos, como oficinas o coworkings. Su estructura, disponible en distintos tamaños, permite crear zonas donde el ruido exterior no interfiere y las conversaciones se mantienen confidenciales.

Para lograr este aislamiento, las cabinas se construyen con materiales específicos como espuma acústica, fibra de vidrio o paneles de alta densidad, combinados con un sistema de sellado hermético que evita la filtración del sonido.

Aunque en un principio se empleaban en entornos industriales para reducir el impacto del ruido de la maquinaria, su uso se ha extendido al ámbito de las oficinas modernas. Hoy, las cabinas acústicas son una solución clave para garantizar concentración y privacidad, permitiendo mantener llamadas, videoconferencias o reuniones sin interrumpir la dinámica colaborativa del espacio compartido.

La integración de las cabinas acústicas en las oficinas abiertas

Un importante porcentaje de espacios de coworking están incluyendo las cabinas acústicas para reuniones en su estructura como un atractivo principal para atraer clientes.

Estos espacios son interesantes porque se integran en los espacios de una manera estética y funcional, de manera que, para los visitantes, se trata de una simple sala de reuniones que no difiere del resto del espacio.

Además, los principales instaladores cuentan con diferentes diseños y tamaños para que la cabina se adapte justo a lo que se necesita en cada caso: pequeños espacios unipersonales, cabinas de dos personas con sillas altas o incluso espacios con cómodos sillones y mesa central son los que más se utilizan en estos momentos.

Este tipo de mobiliario para coworking ha dado un nuevo impulso a este modelo de espacios de trabajo, que van a convertirse en la elección favorita de freelance, nómadas digitales y pequeños empresarios que necesitan flexibilidad en cuanto a la elección de sus oficinas.