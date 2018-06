Carreiras hai moitas… experiencias como a Nocturna de Vigo, poucas

Print This Post

O 9 de Xuño de 2018, o Club Deportes Carlos Miguel.com organiza a VI Carreira popular Nocturna Correndo por Vigo – As Travesas xunto con o Mercado das Travesas e a asociación de comerciantes das Travesas (AETRAVI). Coa colaboración do Concello de de Vigo e Soporte Técnico de Running Solutions. Carreira pertencente ao Circuíto de carreiras RunRunVigo .

Establécense as seguintes categorías masculinas e femininas tanto para 10k como para 5k.

Categorías M1 e F1 Nacidos entre 1979-1998 (ambos os incluídos) Categoría M2 e F2 Nacidos entre 1969-1978 (ambos os incluídos) Categoría M3 e F3 Nacidos entre 1959-1968 (ambos os incluídos) Categoría M4 e F4 Nacidos en 1958 ou anteriores Equipos Masculinos, Femininos ou Mixtos.

* Terase en conta a idade dos corredores no momento da proba, é dicir ao 9 de xuño de 2018, para cada categoría.

Entregarase un premio ao equipo con maior número de inscritos na carreira. Os premios non serán acumulables. Establécese como premio, trofeo aos tres primeiros na categoría absoluta e ao primeiro/a de as demais categorías. Primeiro equipo (Puntúan 5 atletas). Indiferentemente masculinos ou femininos.

A entrega dos mesmos farase ás 23:15 aproximadamente.

Haberá avituallamiento no km 5 aproximadamente e ao finalizar a carreira. Será imprescindible levar posto o dorsal para recibir avituallamiento.

Todos os atletas poderán gozar dunha cervexa e unha porción de pizza ao finalizar a súa participación na carreira.

Unha vez finalizada a carreira, os atletas poderán ducharse e gozar das instalacións do SPA de máisqueauga- FLORIDA (para acceder ao spa deberán levar gorro de piscina e chanclas).

A organización desta proba poñerá a disposición de todos os atletas un servizo de gardarroupa nas inmediacións do Mercado dás Travesas. Con horario de 21:00 horas a 23:30 horas.A saída da carreira tanto para a distancia de 10km como a de 5km será conxunta, homes e mulleres comezando ás 22:00h do sábado 9 de xuño de 2018 na avenida da Florida á altura do Mercado dás Travesas.

(ver plano do percorrido). O percorrido da proba será: saída na Avenida da Florida á altura do mercado das travesas, dirección praza de América para coller a Avenida Castelao ata o final da mesma, viramos pola rúa Porriño ata tomar a rúa Bayona. Na rotonda da mesma, rodeámola e collemos a rúa Redondela, para virar á dereita na Avenida de Castelao, percorremos a Avenida de Castelao ata virar á dereita na rúa Quintela, despois viramos á dereita en cálea fotógrafo Anxo chairos, pasamos pola praza dá *Tellada e ao saír viramos á dereita para coller a rúa Darío Durán, para chegar á Avenida da Florida onde viramos á dereita e percorrémola ata a rotonda con Martín Echegaray, onde viramos para volver outra vez pola avenida da Florida ata o punto de saída. Para completar a distancia na proba de 10 *k daranse dúas voltas ao percorrido.

A inscrición poderase realizar nesta web ata o 5 de xuño ás 23:30h ou ata alcanzar os 1200 participantes ou tamén de forma presencial en DEPORTES CARLOS MIGUEL (Avd. Castrelos 19, Vigo), en horario comercial.

Os abonados de máisqueauga gozarán dun prezo especial durante todo o período de inscipción (8€), exceptuando os dous días de promoción, debendo acreditar ser socio de máisqueauga no momento de retirar o dorsal. A inscrición non poderá ser de forma presencial. A entrega do dorsal-chip e obsequio farase o venres 8 de xuño de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas e o sábado 9 de xuño de 11:00 a 14:00 e de 16:00 horas a 20:30 horas nas instalacións do MERCADO DÁS TRAVESAS.

A partir das 21:00 horas levarán a cabo as carreiras para nenos con idades comprendidas entre os 0 e os 15 anos.

21:00 Categoría D De 12 a 15 anos. 1000 m. aprox. 21:10 Categoría *C De 8 a 11 anos. 800 m. aprox. 21:20 Categoría *B De 4 a 7 anos. 400 m. aprox. 21:25 Categoría A De 0 a 3 anos. 100 m. aprox. Os horarios e distancias das carreiras infantís serán:

As inscricións deben facerse a través desta web, establecéndose un número máximo de participantes en cada categoría.

Establécese un prezo de 1€ por inscrición que será doado *integramente ao proxecto DisCamino

Ver dosier

Todos os nenos participantes recibirán unha medalla conmemorativa do evento, pero non haberá clasificacións nin premios, posto que o noso obxectivo é fomentar a práctica do deporte.

Tanto as distancias como os horarios son aproximados.

En ningún caso poderanse realizar inscricións o día da carreira.