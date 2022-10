Cómo cancelar deudas por ley

Obtener un préstamo y endeudarse es muy fácil, pero esto hace que en ocasiones no tengamos un capital suficiente para cubrir la deuda. En estos casos buscamos cancelar deudas por ley, en especial si nuestros bienes particulares no alcanzan para cubrir esa deuda en la que hemos caído.

Puede que no puedas pagar tus deudas y no tengas bienes, y en estos casos existen soluciones como nos indican desde Línea Legal. Y hoy vamos a conocer más al respecto, para que puedas cancelar tu deuda en caso de que no la puedas pagar.

¿Qué se puede hacer si no se tienen bienes y no se puede pagar una deuda?

En los casos en los que no cuentas con bienes que te puedan embargar, esto significará que eres una persona insolvente. Por lo tanto, no podrás hacer frente a las obligaciones de pago que tienes frente a ti, y es para estos casos que se puede aplicar la Ley de Segunda Oportunidad de la Unión Europea.

Esta es una ley que ayuda a las personas insolventes y se les permite una nueva oportunidad para tener un crédito particular. Además, de eliminar esas deudas que realmente no estás en posición de pagar.

¿Cómo se pueden obtener los beneficios de esta ley?

Para que puedas tener estos beneficios siempre necesitarás una asesoría legal especializada, porque se debe iniciar un procedimiento legal. En estos casos, se negociará con los acreedores para mejorar las condiciones de la deuda que no se puede pagar.

Una vez obtenidos buenos resultados, se comenzará con el proceso judicial donde el juez decida qué hacer con la deuda, dependiendo de tu caso particular. En el mejor de los casos quedarás totalmente exonerado del pago de la deuda, pero es posible que obtengas una reducción de la deuda.

Algo muy importante a considerar es que pueda demostrar al juez que el impago se debe a una situación financiera apremiante. Realmente se debe dejar claro que no se dispone de ningún tipo de bien que pueda solventar el pago de las obligaciones para que el juez pueda abogar a nuestro favor.

¿Qué otras alternativas hay para cancelar deudas?

La opción más extrema a la que podemos recurrir es la Ley de la Segunda Oportunidad, pero también existen otras alternativas que permitirán solventar la situación. Estas alternativas serán las siguientes:

Reunificación de deudas: este producto lo tienen algunas entidades bancarias y crediticias, que te darán más tiempo para pagar, e incluso darán mejores cuotas e intereses por hacerlo.

este producto lo tienen algunas entidades bancarias y crediticias, que te darán más tiempo para pagar, e incluso darán mejores cuotas e intereses por hacerlo. Solicitar otro préstamo en otra institución: esto se puede hacer para saldar la deuda obtenida, y puede ser un préstamo con mejores intereses que te permitan salir airoso de esa deuda.

esto se puede hacer para saldar la deuda obtenida, y puede ser un préstamo con mejores intereses que te permitan salir airoso de esa deuda. Ahorrar y planificar: es algo muy fácil de lograr si te comprometes a ello, y dependerá de ti únicamente estar al día con tus deudas.

Siempre tendrás la responsabilidad de pagar tus deudas, por lo que debes pensar con cuidado cuándo aceptar un préstamo o crédito para evitar inconvenientes. Además, siempre será mejor buscar asesoría legal para evitar cometer errores en estos procesos de cancelación de deudas.