Descobren un novo tipo de alimento probiótico cunha elevada capacidade de redución da hipercolesterolemia

Un novo tipo de alimento probiótico con múltiples potencialidades: por un lado, unha elevada capacidade para reducir a hipercolesterolemia e, polo outro, un forte poder antioxidante e antiinflamatorio. Así describe o investigador Maurizio Battino, un dos últimos achados do grupo de investigación de Nutrición e Ciencia Alimentaria NF1 da Universidade de Vigo, traballo realizado en colaboración cun prestixioso equipo da Facultade de Ciencia e Enxeñaría de Alimentos da Ocean University of China e que acaba de ser publicado na revista científica Food Chemical Toxicology.

Esta nova bebida probiótica créase a partir dos restos procedentes da elaboración de augardente de arandos, algo que non é común, xa que na actualidade os produtos de fermentación probiótica limítanse principalmente aos produtos lácteos, mentres que a fermentación de verduras e froitas é aínda menor. En relación a isto salientan que, ademais das importantes potencialidades para a saúde das persoas, este novo produto supón tamén a recuperación de desfeitos da industria, xa que os principais compostos bioactivos que empregan non proceden dos arandos enteiros, “senón da fermentación dos restos empregados con outros fins”, explica o investigador, ao que engade que, no caso de que finalmente este tipo de produto chegue ao mercado, sería unha maneira moi sustentable e economicamente moi vantaxosa de darlle unha nova vida e valor engadido a uns desfeitos ata a data minusvalorados e cuxa eliminación supón un custe adicional para a industria.

Nos ensaios in vitro a capacidade de eliminación de colesterol alcanza o 67,17%

O estudo demostra claramente que os ingredientes activos e a capacidade antioxidantes da augardente de arandos mellora despois da fermentación. Se ben nos últimos anos moitos informes confirmaron que os probióticos teñen o efecto de reducir os lípidos en sangue, neste caso esta nova bebida probiótica é especialmente rica en antocianinas, o que reforza o seu efecto hipolipemiante. Neste sentido os resultados acadados na dixestión gastrointestinal simulada in vitro amosaron que a taxa de eliminación do colesterol podería alcanzar o 67,17%. “Son datos experimentais obtidos nun ensaio químico controlado, pero isto non se pode equiparar coa súa posible efectividade en vivo”, recalca con prudencia Battino, ao tempo que fai fincapé en que estes resultados tan positivos serven para confirmar que se está no bo camiño, xa que se conseguiu un produto que, “en condicións controladas nun sistema modelo”, podería efectivamente actuar desta forma. “Que eu saiba ningunha bebida/alimento e, nin sequera ningún fármaco, ten unha efectividade tan elevada en vivo en sangue, pero é un bo xeito de comezar a traballar de cara ao futuro”, recalca o investigador.

Rendemento sobresaínte na loita contra a fatiga

A nova bebida amosou tamén un rendemento sobresaínte na loita contra a fatiga. Neste caso as e os investigadores que participaron no proxecto realizaron diferentes experimentos de natación con carga de peso en ratos nos que se observou que a forza física dos animais alimentados con zume fermentado durante un mes foi significativamente mellor que a do grupo de control. “Neste caso os experimentos si que se realizaron en vivo, con animais, e á mellora na capacidade natatoria uniuse tamén un interesante control do peso ao longo da investigación; dito doutra forma, conseguimos maior actividade física e menor peso”, recalca Battino, que subliña tamén o elevado poder antioxidante desta bebida, beneficio que atribúe, sobre todo, “ás antocianinas e pro-antocianidinas extraídas dos arandos”.

Continuo intercambio con grupos de investigación de alto nivel en todo o mundo

A colaboración do grupo de investigación de Nutrición e Ciencia Alimentaria NF1 da Universidade de Vigo con este equipo da Ocean University of China xurde polo continuo intercambio con grupos de investigación de alto nivel en todo o mundo, algo que Battino atribúe á ampla rede de investigadores internacionais cos que colabora, “o que me permite entrar en contacto con equipos de elevado potencial que a miúdo piden colaborar en temas de elevada especialización”.

Con este grupo en concreto entraron en contacto hai apenas un ano e, dado o elevado interese dos resultados acadados, agardan seguir adiante coas colaboracións, tanto no referido a este estudo en concreto como a novos, “e entusiasmantes”, traballos.