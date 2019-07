Disfruta de las mejores críticas y los mejores estrenos de cine con PelisPlus

Connect on Linked in

El olor de las palomitas recién hechas, el barullo de la gente nerviosa antes de entrar en la sala, el sonido de la pajita entrando en el vaso de refresco, la oscuridad que se apodera de todo mientras te acomodas en tu butaca. Todo eso te encanta, pero más te gusta lo que viene después, cuando esa historia comienza a proyectarse frente a tus ojos. Admítelo, te encanta el cine.

Todo buen cinéfilo que se precie se asegura siempre de estar al tanto de todos los estrenos que están por llegar a cada año. Se pasan las horas buscando información sobre rodajes, buscando qué es lo nuevo de tal o cual director y viendo qué opina la crítica que ya ha podido ver esa película que tanto tiempo se ha estado esperando.

El cine tiene esa magia capaz de hacer a personas devorar cada tráiler y desmenuzarlo al detalle para intentar averiguar pistas sobre la historia de la película, que logra arrancar risas, lágrimas y hasta aplausos en las salas. El séptimo arte es así, si logra cogerte el corazón, no lo suelta jamás.

Y eres precisamente una de esas personas que adoran el cine, pero necesitas algo que te permite estar al tanto de toda la actualidad en materia de estrenos sin tener que ir mirando de un lado a otro. Por suerte, vivimos en la era de la información y tenemos dos aliados realmente potentes: internet y nuestro teléfono móvil.

Gracias a la combinación de ambos, podemos conectarnos a la red de redes desde donde y cuando queramos, lo que nos permite acceder a portales online como PelisPlus, una web que trae toda la información sobre los mejores estrenos que están por llegar y que, por supuesto, te indica dónde verlos una vez han desfilado por la gran pantalla.

El cine, directo a tu casa con PelisPlus

Lo que esta plataforma online ofrece es algo que encaja con los gustos de los cinéfilos más exigentes. Su finalidad no es más que informar sobre todo lo que está por llegar a los cines, desde los estrenos más contundentes y sonados hasta aquellos no tan conocidos, pero igualmente atractivos e interesantes.

Para ello, en la web puedes encontrar un enorme despliegue de categorías que te permiten acercarte directamente al género que más te interese. Animación, aventura, comedia, documentales, dramas, guerra, música, romances… Todas las opciones que puedas imaginar están disponibles, para que lo tengas mucho más fácil a la hora de encontrar lo que buscas.

Lo mejor no es la facilidad de acceder a cada categoría para repasar todas las películas lanzadas en los últimos años y los estrenos más inminentes, sino también toda la información que acompaña a cada una.

En lugar de tener que recorrer la red buscando críticas que ver o que leer, en PelisPlus, cada vez que entres en una película, tendrás acceso a una crítica en vídeo con la que podrás saber de antemano si el filme está a la altura de las expectativas o no. Lo mejor es que el formato te permite parar, rebobinar y repetir cuantas veces desees, y no te obliga tampoco a pararte a leer si no te apetece o no tienes tiempo.

Además de eso, la guinda del pastel de esta web es que también facilita enlaces para ver la película desde tu ordenador o tu smartphone. Son siempre links a portales totalmente legales y sin ningún rastro de piratería, lo que a su vez garantiza que el material al que accedas tendrá una calidad de imagen y sonido totalmente alta. Justo lo que necesitas para disfrutar del buen cine como se merece.

Tienes a tu disposición todo lo que necesitas para estar al tanto de los mejores estrenos, para conocer de antemano la calidad de sus guiones, el buen trabajo de su reparto o la espectacularidad de sus efectos especiales. Tienes todo lo que necesitas para informarte como es debido, y lo que es mejor, para saber a dónde acudir para disfrutar de ese filme sin tener que moverte de casa.

En definitiva, esta web se encarga de dar todas las facilidades que buscaría cualquier amante del cine, pero también cualquier persona que simplemente quiera saber algo sobre una película que está por llegar o una que incluso se estrenara hace tiempo. Es una página idónea para todos los públicos por la facilidad de uso que tiene, por su compatibilidad con toda clase de dispositivos y por los detalles que brinda.

No vas a tener que perder más tiempo buscando lugares para descargar películas oficiales, ni tampoco para ver buenas críticas de cine. Todo eso se da la mano aquí, para que lo tengas todo accesible a tan solo un par de clics de distancia.