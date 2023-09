El Salón Teatro acogerá dos estrenos escénicos y un encuentro del proyecto Phone en una cartelera con 17 eventos hasta final de año

Santiago de Compostela, 18 de septiembre de 2023

El Salón Teatro se convertirá un otoño más en uno de los epicentros culturales de la capital de Galicia al ofrecer en el último cuatrimestre del año una cartelera que incluye 17 eventos, entre los que se encuentran los estrenos teatrales de Run BabyRun y de Bailar no ceo, festivales, proyecciones y encuentros internacionales. La sede del Centro Dramático Galego abrió la programación de septiembre a semana pasada con el XXII Festival Agustín Magán de Teatro Amador y continuará con su agenda entre los días 21 y 24 de la mano con un encuentro teatral internacional en el marco del proyecto europeo Phone, así como dos citas del festival Marea en las tardes de este viernes y del sábado.

El proyecto Phone, bajo el título Dándoles a las lenguas minorizadas una voz, celebrará una serie de reuniones entre representantes del Centro Dramático Galego e instituciones teatrales vinculadas la lenguas minorizadas en Europa. Participarán así el Fryske Toaniel Stifting Tryater (Países Bajos), Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen (Alemania), Teatrul Evreiesc de Stat (Rumanía), Stadttheater (Italia), Fibin Teo (Irlanda), Teatr PIba (Bretaña / Francia) y Kvääniteatteri (Noruega).

Al amparo de este programa de intercambio europeo se desarrollará la nueva producción del Centro Dramático Galego, producción con la que la Xunta celebrará el 40º aniversario de su unidad teatral. Serán días de debate, enriquecimiento y conexiones entre directores de siete países. Galicia estará representada por Tamara Canosa, directora del futuro montaje de la compañía de la Xunta.

La música también tendrá cabida en el Salón Teatro a lo largo del otoño. Ya esta semana se celebrarán dos citas del Festival Marea, evento que cuenta con el apoyo de la Xunta a través de las ayudas a los festivales de música y de Turismo de Galicia. Las actuaciones correrán a cargo de Molimo y Marina Oural el viernes y la proyección del documental Kepa Junkera Berpiztu (Renacer), pieza de Fermín Aio sobre la enfermedad y recuperación del instrumentista vasco el sábado

Novedades teatrales

El Salón Teatro acogerá en los próximos meses varias novedades en el ámbito teatral. Destaca el estreno de Run Baby Run, coproducción del Centro Dramático Galego junto al Teatro Español de Madrid, Meninas Teatro y Proversus. El montaje, escrita por Fátima Delgado y dirigida por Jana Pacheco, se estrenará los días 6, 7 y 8 de octubre. Se trata de una reflexión sobre la discriminación de género en el ámbito de los deportes.

Otra novedad que llegará a la sede de la unidad teatral de la Xunta será Bailar no ceo, proyecto de Ana Abad de Larriva ganador de la Bolsa de Dramaturgia en la edición de 2022-2023. Xerpo Cultural es la compañía encargada de llevarla la escena bajo la dirección de Alejandro Sobrino. Se podrá ver el 29 de octubre.

Redrum Teatro llegará al Salón Teatro unos días antes, el 26 y 27 de octubre con su nueva obra, O Pequeno Poni. Dirigida por Alex Sampayo, en la pieza se adapta un texto de Paco Bezerra. En el montaje se reflexiona alrededor de la homofobia y lo acoso escolar.

En el ámbito del teatro no profesional, el recinto del Centro Dramático Galego recibirá el 21 de octubre a histórica Teatro Airiños, que representará As vellas non deben de namorarse y presentará el libro Airiños.90 Anos do Teatro do Pobo.



Ya en diciembre, el día 4, se estrenará en el escenario de la calle Nueva la nueva producción de este curso del aula de Teatro de la Universidad de Santiago, dirigida por Roberto Salgueiro. En noviembre, Juventud Crea, certamen artístico convocado por la Conselleria de Política Social y Juventud, celebrará su fase final en los campos de las artes escénicas en el Salón Teatro entre los días 3 y 5.

Música, circo y cine

En el apartado musical, la programación contempla acoger el 16 y el 25 de octubre dos sesiones del Festival Ateneo Barroco, cuya primera cita se centrará en las cantatas de Haendel. El día 20 de octubre llegará el turno de Sonemerxente , la aceleradora de proyectos musicales que la Xunta puso en marcha con la Fundación Paideia para impulsar la carrera de artistas y bandas gallegas con proyección de futuro. A las 18,00 h. se celebrará un concierto final con los artistas integrantes de este proyecto.

Un año más, noviembre será el mes en Santiago de Compostela del cine de la mano del festival Cineuropa, que organiza el Ayuntamiento. El Salón Teatro será una de las sedes de las proyecciones entre los días 6 y 26. Justo al finalizar la cartelera cinematográfica, a la sede del Centro Dramático Galego llegará la residencia artística de An Taibhdhearc, el Teatro Nacional en Lengua Irlandesa, que presentará en coproducción con la unidad teatral de la Xunta Va y ven. Teacht Agust Imeacht entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre.

Por último, entre lo 29 de noviembre y el 1 de diciembre el protagonismo recaerá en el Encuentro D10!, ciclo de actuaciones de nuevo circo en el que participarán formaciones como Cía. 104º, Cía. Gandini JUggling y Celia Marcé Oller.