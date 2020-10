Disfruta más de tus videojuegos

Los videojuegos tienen un lugar importante en nuestra diversión. No es de extrañar que accesorios que nos brinden una mejor experiencia se estén vendiendo cada vez más, y uno de los más populares es el Volante Pc. Aquí te enseñamos cuál es el mejor para que hagas la mejor compra para tu entretenimiento en casa.Â

Elegir el mejor volante para tus videojuegos

Por supuesto que hay muchas formas de entretenimiento como el cine, ver películas o series a través de streaming y salir un rato a un centro comercial. Sin embargo, la experiencia que ofrecen los videojuegos puede resultar alucinante, más si sabemos aprovechar bien sus herramientas.Â

Uno de los géneros que más les gusta a los gamers, sobre todo los hombres, son los de conducción de coches. Para aumentar significativamente la diversión que mejor que un joystick o un volante para pc. Este último te hace creer que estás montado en un coche real, lo que hace mucho más emocionante cada carrera.Â

Aunado a eso, los pedales te ayudan a practicar tus movimientos. Pero debes saber bien cómo escoger tu volante de acuerdo a tus preferencias y necesidades de juego. Aquí te ayudamos a conocer las principales características a tener en cuenta a la hora de comprar un volante para PC.Â

La marcaÂ

¿Importa la marca de volante para PC que compres? Por supuesto que sí. Cuando hablamos de marcas, nos referimos a aquellas que nos ofrezcan una compatibilidad entre el componente y la PC. Aunado a eso, la calidad del producto.Â

Lo mejor es que optes por marcas reconocidas, con una larga trayectoria. Y es que al hacerlo estás garantizando un producto que te durará mucho más, además de tener seguridad de que responderán en caso de que algo haya salido mal con tu producto.Â

Claro está, si vas a elegir una marca de prestigio, debes saber que el costo será un aspecto que tendrás que sacrificar. En este caso, la alta calidad lleva a que estos artículos tengan un precio mucho más alto que los de marcas poco reconocidas o bien que van comenzando en el mercado. Aun así, vale la pena el gasto.Â

¿Qué tan real es?Â

El objetivo de comprar un volante para PC es sentirte como si estuvieras conduciendo un coche real. Por eso, hay que prestar atención a la forma del volante, sus componente y que tal es la sensación al conducirlo.Â

Un volante que te transmita sensaciones fieles a un coche real es lo más emocionante de este tipo de accesorios. Puedes comprar volantes que incluso te demuestran como sentirías un choque real, una volcada o incluso si hay falta de agarre de neumáticos. Con un volante de calidad puedes perder estabilidad, rozar el asfalto y más, tal cual estuvieras conduciendo en la vida real.Â

Los componentes del volanteÂ

Uno de los problemas con los que más nos encontramos al comprar un volante para PC es que no traiga los accesorios. Comprar los componentes por separado no solo resultará más costoso sino que hay altas probabilidades de tener problemas de configuración con el volante para PC o que estos no tengan compatibilidad con tu computador.Â

Antes de hacer clic en comprar, debes asegurarte de que el volante tenga el paquete completo para disfrutar sin problemas de tu diversión frente al computador. Puedes encontrar ofertas del sistema completo que seguramente será más económico que comprar cada cosa por separado.Â

Material de fabricaciónÂ

El material con el que es fabricado el volante te ayudará a tener mejores sensaciones. Hay tres tipos de materiales con los que se hacen los volantes para PC: Plástico, goma y cuero.Â

Claro está, las tres gamas ofrecen sensaciones totalmente distintas. Si quieres uno que te haga sentir como en un coche real, el de gama alta hecho de cuero es para ti. Tiene excelentes acabados hechos a mano y te brindan una sensación al tacto incomparable.Â

El giro del volanteÂ

Esta característica influye mucho en la conducción en algunos juegos. Quizás haya juegos que no requieran de una conducción correcta o tan real. Sin embargo, cuando se trata de carreras, colisiones o escapes de policías, es necesario que tengas un volante para PC que te ofrezca un buen giro del volante.Â

Hay volantes que solo giran 480 grados, son bastante económicos pero no ofrecen una gran experiencia. Los más populares son sin duda aquellos que tienen la capacidad de girar 900 grados: mucho más costosos pero vale la pena si eres un piloto de videojuegos profesional.Â