El Centro Dramático Galego ahonda en la conexión con las principales entidades teatrales lusas en un espectáculo sobre la figura de la actriz gallega Manuela Rey

El Centro Dramático Galego ultima el estreno en Portugal junto al Teatro del Noroeste-Centro Dramático de Viana, el Teatro Nacional D. María II de Lisboa y el Teatro Nacional São João de Oporto de su próxima producción, Manuela Rey Is In Da House, en una nueva colaboración que ahonda en la proyección exterior de la unidad teatral de la Xunta de Galicia y, en concreto, en su estrecha relación con la escena lusa. El montaje inaugurará el próximo viernes día 10 la séptima edición del Festival de Teatro de Viana do Castelo en el Teatro Municipal Sá de Miranda, donde ofrecerá un segundo pase el sábado 11.

El director del Centro Dramático Galego, Fran Núñez, firma la dirección escénica y la dramaturgia de esta propuesta, en la que la conexión gallego-portuguesa se refleja tanto en la composición de los equipos artístico y técnico como en la propia temática de la pieza, inspirada en la olvidada historia de la gallega Manuela Rey, quien en la segunda mitad del siglo XIX llegó a ser la gran estrella de la época en el teatro lisboeta.

Por la parte gallega, Mariana Carballal, Raquel Crespo y Xosé Lois Romero, quien firma también la música, integran el elenco del espectáculo junto a los intérpretes portugueses Neto Portela, Nuno J. Loureiro, Rafaela Sá y Teresa Vieira. Estarán acompañados en escena por la arqueóloga del INCIPIT/CSIC Paula Ballesteros, responsable a su vez de la investigación histórica. Pedro Azevedo diseñó el vestuario y la escenografía, realizada por los técnicos del Centro Dramático Galego, mientras que Nuno Meira se encargó de la iluminación.

El equipo de Manuela Rey Is In Da House se completa con las aportaciones de Neto Portela y Guilherme de Sousa en los apoyos a la creación y al movimiento, respectivamente, y la colaboración especial de Paula Mora, actriz residente en el Teatro Nacional D. María II.

De Mondoñedo a Lisboa

A partir de textos de Almeida Garret, Eduardo Augusto Vidal, Ernesto Marecos, Manuela Rey, Paula Ballesteros, Sousa Bastos, Xaquín Núñez Sabarís y el propio elenco, el espectáculo intenta reconstruir la memoria alrededor de la actriz y escritora apodada “A muller lirio”, nacida en una casa de aldea de Mondoñedo en 1842 y fallecida a los 23 años en la capital lusa.

Rodeada de misterio, la historia de su vida llega a la actualidad a partir de fragmentos sueltos y contradictorios. Una de las teorías alrededor de ella sostiene que con seis años fue entregada por su familia a una compañía teatral itinerante con la que recorrió León, Palencia y numerosas localidades portuguesas antes de llegar a Lisboa, donde Manuela Rey triunfó en el Teatro Nacional Doña María II.

Además de brillar en escena, existen referencias de que escribió también algunas obras como la comedia A actriz o el proverbio Por este deixarás pae e mãe. En cuanto a su vida personal, en la capital lusa circulaba el insistente rumor de que el rey Pedro V había quedado prendido de la gallega y, posteriormente, el dramaturgo J. A. Correia de Barros y el periodista Francisco Serra llegaron a batirse en duelo por ella.

Manuela Rey Is In Da House podrá verse en marzo de 2023 en el Teatro Principal de Santiago de Compostela. Todo el equipo volverá así a la capital de Galicia, ya que la nave de servicios artísticos de la Axencia Galega das Industrias Culturais acogió en las últimas semanas gran parte del período de ensayos previos al estreno portugués.

Proyectos internacionales

Con esta nueva producción, la Xunta continúa afianzando el marco de acción internacional de su unidad teatral, que el año que viene celebrará su 40º aniversario. En estos momentos, el Centro Dramático Galego es parte de varios proyectos europeos como el Phone para darle voz desde las tablas a las lenguas *minorizadas o lo Nós/Nous, que tiene como objetivo promover la práctica teatral y el intercambio exterior de estudiantes de Arte Dramática en el trecho final de su formación. Dentro de esta última iniciativa, el pasado mes de junio se estrenó el espectáculo Ifixenia, coproducido junto a otras compañías institucionales y centros de enseñanza teatral superior de Galicia, Francia y Portugal.

Entre las recientes colaboraciones con la escena lusa, destaca asimismo el trabajo junto al Círculo de Iniciação Teatral de la Academia de Coímbra y al Teatro Nacional de Cataluña para recuperar el histórico proyecto de Ricart Salvat Castelao y su época, en una lectura dirigida por Carme Portaceli y estrenada en septiembre en el marco de la Mostra de Teatro Galego de Coímbra.