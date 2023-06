El Gaiás presenta un programa de verano con nuevas exposiciones, una veintena de conciertos, espectáculos familiares de gran formato y campamentos urbanos

Santiago de Compostela, 6 de junio de 2023 La Xunta de Galicia, a través de la Fundación Cidade da Cultura, programa para este Verán no Gaiás medio centenar de actividades pensadas para todos los públicos y con un amplio y variado abanico de contenidos, que incluyen música, campamentos urbanos, grandes espectáculos familiares de circo, magia y rock y nuevas exposiciones para disfrutar del arte dentro y fuera del Museo Centro Gaiás.

Entre las novedades, destaca el regreso, luego del parón provocado por la pandemia, de Cidade imaxinaria, una de las grandes actividades para toda la familia de la programación de la Cidade da Cultura. Toda una jornada festiva de teatro, música, circo, juegos y talleres al aire libre que pondrá el colofón final al Verán no Gaiás.

El director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, presentó hoy junto a la directora-gerente de la Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, las actividades de Verán no Gaiás, de las que exaltó su calidad y diversidad, que consolidan a la Cidade da Cultura como un espacio cultural de referencia para todas las edades. En este sentido, la Xunta espera que cerca de 70.000 personas participen este año en Verán no Gaiás.

La programación estival arranca el 24 de junio, Día de la Música, con el concierto de Fillas de Cassandra, uno de los proyectos de la nueva música emergente más prometedores de Galicia. El dúo vigués actuará en la plaza central de la Cidade da Cultura a las 21,00 horas en un concierto gratuito llamado a conectar con generaciones nuevas y mayores a través de su mezcla de canto tradicional, pop y electrónica.

Las propuestas musicales siguen a la caída del sol en los meses de julio y agosto con Atardecer no Gaiás, cita imprescindible en el verano compostelano que este año programa 18 conciertos al aire libre de estilos que van del punk rock a los ritmos urbanos, el jazz, el soul o el folk electrónico. Atardecer no Gaiás, que cuenta con el apoyo de Cervezas Alhambra en esta edición, combina algunos de los nuevos talentos y artistas consolidados más importantes del panorama gallego, español e internacional. Entre ellos sobresalen nombres como Juancho Marqués, considerado uno de los artistas más influyentes dentro del hip hop español, y Natalia Lacunza, artista que tras su paso por el concurso de talentos de Operación Triunfo en 2018 se reveló como una de las voces más célebres del pop actual, llegando a conseguir el disco de platino con su canción de debut en solitario Nana Triste.

La directora-gerente de la Cidade da Cultura subrayó el apoyo del festival al talento musical gallego, que incluye siete artistas del país: Mora —referente del rock progresivo hecho en Galicia— y nombres que empiezan a ser conocidos en los escenarios como KYRA, Lontreira, Catuxa Salom, Mariagrep, Magdalena Gamalho, así como los artistas nuevos premiados en el certamen Xuventud Crea impulsado por la Xunta de Galicia.

Verano infantil y en familia

En el apartado para las familias, dentro de Verán no Gaiás habrá cuatro grandes espectáculos gratuitos para disfrutar en las tardes de junio y julio. La magia de Pedro Volta maravillará a pequeños y mayores con el espectáculo Magic Space. A maxia das estrelas, inspirado en la exploración del Universo el 28 de junio. En julio, la invitación es para bailar con Queenmanía e Isto é rock, y el mes finaliza con el estreno en Galicia del espectáculo de circo Lemniscate, de la prestigiosa compañía francesa Bivouac.

Además, para atender las necesidades de conciliación de madres y padres durante las vacaciones de los centros educativos con alternativas que estimulen la creatividad y la curiosidad de la cautivada, el Verán no Gaiás oferta los campamentos urbanos Pioneiras y las actividades de Experimentia en torno a la arquitectura y del arte.

Arte dentro y fuera del Museo

La programación artística de la Cidade da Cultura se ve reforzada en la época estival con cuatro nuevas exposiciones que abrirán a partir de julio: Luz na tierra, que rinde homenaje al Seminario de Estudos Galegos en el año que se conmemora el centenario de su fundación; Traballo en equipo. 30 anos do CGAC, muestra que tendrá dos sedes simultáneas, en el CGAC y en el Museo Centro Gaiás; Nicolas Muller. Vento norte, centrada en el trabajo de uno de los fotógrafos documentales más relevantes del pasado siglo, y A Coruña no Tempo, cuarta muestra del gran proyecto expositivo sobre la identidad urbana gallega —Cidades no Tempo— realizado en colaboración con Afundación.

También regresa en junio el ciclo de arte exterior Reb/veladas na paisaxe, habrá nuevas intervenciones artísticas en las Torres Hejduk y se ampliará el programa de visitas culturales con los Paseos pola diversidade, para descubrir la fauna y flora del Gaiás, en colaboración con Viaqua.

Al otro lado de su relevancia como espacio de exhibición, el Gaiás se convierte en verano en un hervidero que atrae a creadores con la decimotercera edición del Encontro de Artistas Novos, que se desarrolla con el apoyo continuado de la Fundación Banco Sabadell, la tercera Residencia Literaria de la Cidade da Cultura o las Residencias Paraíso de danza y artes vivas realizadas en colaboración con el Colectivo RPM y el Centro Dramático Galego.