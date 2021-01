El PP lamenta que el deporte de la ciudad lleve abandonado 14 años y sea despreciado por Abel Caballero

La concejala del grupo municipal del PP, Teresa Egerique, ofreció, esta mañana, una rueda de prensa, para denunciar la situación del deporte en la ciudad, lamentando que lleve abandonado 14 años y sea despreciado por Abel Caballero. “El alcalde nunca se lo ha tomado en serio. Muchas asociaciones deportivas estuvieron recibiendo notificaciones del Concello denegándosele la actividad en recintos municipales y, en ocasiones, no se atendió como correspondía a los clubes que vinieron a competir”, afirmó Teresa Egerique.

La concejala explicó que “en Vigo llevamos años hablando en nombre de los usuarios de pabellones como el Carballal, As Travesas, Lavadores, hablando de las pistas de atletismo de Balaídos y sólo vemos dejadez”, aseguró la concejala.

Teresa Egerique preguntó “¿por qué al alcalde no le interesan espacios deportivos de calidad? ¿Por qué no le presta tanta atención al deporte como a las fiestas? ¿Por qué no quiere unas pistas modernas, amplias y de calidad en Ifevi? No ha hecho nada, no se ha trabajado en la planificación y funcionamiento de los centros deportivos municipales. Son casi 14 años de abandono al deporte vigués, de abandono y falta de interés por ser una ciudad competitiva en deporte, sin inversiones a largo plazo en infraestructuras. El deporte es salud, son relaciones sociales y es cultura. Tres cosas con las que no comulga Abel Caballero, y lo sabemos. Él a lo suyo”.

El grupo municipal del PP recuerda la situación del béisbol en Vigo, que se ha dejado morir. Si no se le presta atención, o se está encima, colaborando con otras administraciones, muere. Y eso es lo que ha pasado estos últimos años.

La concejala también hizo referencia a la gestión de los pabellones municipales. “El personal no es estable, han estado, igual que con los conserjes de los colegios, tirando de listas para cubrir puestos y ahora que van a externalizar o privatizar la gestión, meten la pata con el contrato y tienen que anularlo. Nosotros propusimos una fórmula de autogestión por parte de los clubes usuarios, de la zona, que son los que controlarían el número de usuarios y los horarios, las brigadas de mantenimiento específica para centros deportivos que sería más efectiva que una persona con un horario concreto, y con limitaciones para poder reparar cualquier desperfecto”, añadió.

“Abel Caballero se ha preocupado mucho de ir a poner las medallas en las clausuras de los cursos o en las competiciones escolares, pero no se ha impulsado un plan para el deporte, no se ha querido colaborar con otras administraciones, no se han mejorado las infraestructuras y se está dejando morir la actividad por la falta de interés. Lo vemos en los pabellones, en las pistas de atletismo y en la negación a todo lo que sea mejorar la calidad de los centros municipales en los que practicar actividades deportivas”, concluyó Teresa Egerique.