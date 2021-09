El Sergas participa en el proyecto Life Resystal, una iniciativa que sentará las bases para la adaptación climática de todo el sector sanitario europeo

El gerente del Servicio Gallego de Salud, José Flores Arias, presentó esta mañana, en el Hospital Universitario de Ourense, el proyecto europeo Life Resystal –Climate change REsilience framework for health SYStems and hospiTALs-, que sentará las bases de una estrategia europea para la adaptación climática del sector sanitario europeo.

El Sergas, a través de tres experiencias piloto que desarrollará en los tres hospitales de Ourense, es el único servicio de salud de España –el único de la Unión Europea junto con el francés- que participa, lo que afianza el posicionamiento de nuestra Comunidad como referente internacional en políticas comprometidas con el medio ambiente. Durante los cuatro años de duración del Life Resystal, los participantes tienen por objetivo desarrollar, demostrar, evaluar y difundir un marco para promover la resiliencia al clima y a los retos que el cambio climático supone a todos los niveles.

En el Hospital Universitario de Ourense y en los públicos de Verín y O Barco de Valdeorras, se harán intervenciones de cara a mejorar la resiliencia de sus instalaciones como, por ejemplo, mediante corredores y paredes verdes, la repoblación y la plantación de árboles o sistemas de aprovechamiento de pluviales. El proyecto dará como resultado una serie herramientas que mejorarán la adaptación de las infraestructuras. Tal y como apuntó José Flores, el objetivo es que, en 2025, se pueda trasladar en forma de estrategia la experiencia de Ourense a todas las infraestructuras sanitarias gallegas.

El gerente del Sergas subrayó que Life Resystal no es un proyecto europeo más, ya que va a suponer un antes y un después “para el Hospital Universitario de Ourense, para el sistema sanitario público gallego y para las políticas medio ambientales europeas a desarrollar en los próximos años”, dijo. Marcará –añadió- la futura hoja de ruta para los demás sistemas de salud europeos.

Financiación y línea estratégica europea

El programa LIFE es el programa de financiación europea para el medio ambiente y la acción climática 2014-21. En este marco, el proyecto Life Resystal recibió una subvención del subprograma Clima (en el área prioritario de adaptación al cambio climático y en el área político de resiliencia de infraestructuras) y cuenta con un presupuesto total de 5.320.722 euros (55% de financiación comunitaria), siendo el Sergas el socio con mayor presupuesto: 1.032.293 euros.

Agenda 2030 de acción por el clima

Al acto de presentación asistieron y participaron además del gerente del Sergas, el responsable y la directora de Recursos Económicos del área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, Félix Rubial y Cristina Enjamio; la directora general de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático, Sagrario Pérez; la directora de Galaria Empresa Pública de Servicios Sanitarios, Rocío Mosquera; y el delegado territorial de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén.

Este acto forma parte de las acciones de difusión en relación al objetivo 9 de la Agenda 2030 (acción por el clima), al igual que las actuaciones con las que la Xunta de Galicia participa de manera activa en la Semana Global de Acción por los Objetivos de Desarrollo Sostenible #Act4SDGs. El Gobierno gallego participa en esta campaña con una docena de iniciativas de difusión y concienciación en relación a sostenibilidad. Todas ellas pueden ser consultadas en el mapa global de #Act4SDGs lo en el perfil de la Xunta de Galicia.

Intensa participación gallega en proyecto europeos

A nivel europeo, el Servicio Gallego de Salud es ya un referente en la lucha contra lo cambio climático. En este recorrido responsable, el Sergas lleva más de diez años inmerso en un proceso de transformación hacia un sistema sanitario sostenible y resiliente, poniendo en marcha iniciativas innovadoras que promueven la sostenibilidad.

Así, en el 2019, el Sergas introdujo la Economía circular como modelo de gestión, con el fin de desarrollar un marco de actuación con el que reducir el impacto en medio ambiente el máximo posible, y que se engloba en el plan de actuación mundial iniciado, en 2015, con la Agenda 2030 que coordina Naciones Unidas. Al mismo tiempo, desde hace dos años, el Sergas forma parte de la red global “Green and Healthy Hospitals y Health Care Without Harm” y, el pasado diciembre, coincidiendo con el quinto aniversario del desafío climático, del acuerdo de París y de la puesta en marcha de la Agenda 2030, el Sergas fue galardonado con dos premios de oro en liderazgo y resiliencia climática en la atención sanitaria.

El gerente del Sergas, José Flores, destacó el convencimiento de que el sistema sanitario gallego está en el camino correcto, que continúa, este año 2021, con la adhesión al proyecto europeo Race to Zero de las Naciones Unidas que busca reducir, en diez años, las emisiones de carbono un 60% de todas sus instalaciones sanitarias. Asimismo, desde el pasado mes de julio es socio oficial de la New European Bauhaus.