El sindicato CEP en Galicia tiende la mano al SUP de la Coruña para que se una a su proyecto de luchar por la Equiparación Salarial desde el Conflicto Colectivo

Agustín Vigo, Secretario Regional de Galicia de la Confederación Española de Policía en Galicia y portavoz nacional de esta organización, anuncia que tras una reunión urgente de su Comité Regional en la Coruña, han aprobado por unanimidad tender la mano al comité provincial del Sindicato Unificado de Policía en La Coruña para que se unan al proyecto de luchar por la Equiparación Salarial y una jubilación digna desde el conflicto colectivo declarado por CEP. “Cuando peleas por el presente y futuro de todo un colectivo policial las siglas y los colores no son lo importante, si no lograr el objetivo, y en este caso es que el Gobierno cumpla con lo firmado, que no es otra cosa que la realización de una auditoría real y la creación de una ley que impida la discriminación salarial con los cuerpos policiales autonómicos, y conseguir de una vez por todas una jubilación digna y que la labor policial en la Policía Nacional y Guardia Civil sea considerada como profesión de riesgo”.

Así mismo, Borja Varela, portavoz del CEP en Galicia, y mano derecha de Agustín, ha remarcado que ante el reto que les ocupa no les importa quien lidere el proyecto, ya que todas las organizaciones sindicales deberían sumarse sin egoísmos, “está en juego nuestro futuro y el de nuestras familias, es hora de ser generosos y no mirar sólo para el ombligo, y animamos a todas las organizaciones sindicales a sumarse”.

Este comunicado llega después de que la Ejecutiva provincial del SUP en La Coruña, anunciara de la decisión tomada en el día ayer en relación al acuerdo alcanzado desde la Comisión Ejecutiva Nacional de su organización con el “Club Desokupa”, solicitando la dimisión de la actual Secretaria General (Mónica Gracia), y que se convoque un Congreso Extraordinario antes de que acabe el año.

Desde el SUP de la Coruña se desmarcan completamente de este acuerdo, remarcando que no van a organizar, promover o publicitar el mismo en su provincia, y que entienden que existen policías en su provincia plenamente capacitados y con los conocimientos, en formación y experiencia profesional acreditados (GOES. UIP, UPR etc.) para impartir cursos de defensa personal, técnicas de bastón policial, reducción de personas agresivas, progresión en inmuebles, entradas y registros, así como en materia de legislación, señalando por otro lado que hay miembros de la judicatura que han colaborado para impartir y aclarar dudas en materias jurídicas.

Así mismo señalan que “es necesaria una profunda reflexión dentro de nuestra organización sindical, nunca olvidarse de nuestros orígenes, de nuestros compañeros ya jubilados como revindicaban y consiguieron mejoras para nuestro colectivo, las cuales estamos disfrutando en la actualidad, no vale que algunos se apoltronen en las liberaciones y ponerse de perfil”, añadiendo que “este comité provincial, solicita un cambio de rumbo, un cambio de caras en la dirección de nuestra organización sindical, si así lo deciden los afilados y esto sólo puede ocurrir con un debate, propuestas, y candidaturas en un congreso extraordinario, el SUP se está alejando de los objetivos que nos preocupan a nuestro colectivo, es decir jubilación digna, con las mismas retribuciones y condiciones que las policías autonómicas, equiparación salarial, jornada laboral etc. ¿nos preguntamos si algún miembro del Gobierno de España, se sentará a negociar la Jubilación Digna con la Comisión Ejecutiva Nacional actual?. Estamos a la deriva, hemos sentido vergüenza al ver las noticias en los distintos medios sobre el acuerdo firmado por la Comisión Ejecutiva Nacional, este Comité Provincial no hemos recibido ninguna llamada, WhatsApp, mensaje a favor de ese acuerdo, al contrario criticas y mas criticas”.

A la mano tendida del CEP se le suma el ofrecimiento ya realizado en junio por Agustín Vigo, donde ya tendía la mano al SUP de Coruña para conseguir la ansiada jubilación digna en la Policía Nacional, aplaudiendo la valentía y el paso al frente de este comité, el cual había solicitado el cese de su secretario de organización nacional por no defender la jubilación digna y no declarar el conflicto colectivo.