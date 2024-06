El Secretario Regional del la CEP en Galicia tiende la mano al SUP de Coruña para conseguir la ansiada jubilación digna en la Policía Nacional

En el día de hoy se ha celebrado en la localidad de Santa Uxía de Ribeira en Coruña la Ejecutiva Provincial del SUP en esta provincia, con participación de afiliados, donde se han debatido, votado y decidido entre otras varias medidas por unanimidad de los presentes solicitar a la Secretaria General del SUP que proceda al cese inmediato del actual Secretario de Organización de la CEN, por no saber defender, convencer y negociar con la Administración sobre el tema más importante para el Comité Provincial de La Coruña y sus afiliados, que es la jubilación dignaJUBILACIÓN DIGNA, o sea, con las mismas condiciones retributivas y administrativas de las Policías Autonómicas, afectando a todo el colectivo de la Policía Nacional y Guardia Civil.

Remarcan que su comité tiene como objetivo número uno, la jubilación digna, y mientras no se cierre esa gran medida de gran calado entre sus compañeros entienden que no se debe participar en ninguna reunión de temas secundarios, como es la jornada laboral (teletrabajo), medallas, etc., y es que habiendo pasado ya un tiempo más que prudencial otorgado a la Administración, ésta aún sigue sin entregar un borrador donde se muestren los trabajos realizados hasta el día de hoy sobre el tema que aquí nos atañe, o sea, la jubilación digna para todos los policías nacionales y guardias civiles. De igual modo siguen sin convocarse mesas de trabajo con fecha, poniendo la otra parte como excusa, la gran complejidad que conlleva incluir a los Policías Nacionales y Guardias Civiles de Régimen de Clases Pasivas, por lo tanto se tienen argumentos suficientes para declarar conflicto colectivo prolongado en el tiempo.

Ante estas circunstancias la Confederación Española de Policía -CEP-, sindicato representativo de la Policía Nacional de referencia en Galicia han aplaudido la valentía y el paso al frente del comité del SUP en Coruña y les tienden la mano de forma totalmente desinteresada para trabajar conjuntamente en equipo y acabar con la injusticia que sufre el colectivo, “y juntos como hermanos defender la dignidad de su profesión y las familias de esta delgada línea azul”, palabras hechas públicas por Agustín Vigo, Secretario Regional de la CEP en Galicia, y respaldadas por Borja Varela, Vicepresidente del sindicato en esta comunidad.

Apuntan desde el SUP que la jubilación afecta a más de 75000 policías, incluidos los dos sistemas de cotización, Régimen de Clases Pasivas y Régimen General de Seguridad Social. Aquellos compañeros que entraron en la Policía Nacional después del 1 de enero de 2011 y que por lo tanto tienen su base de cotización en Régimen General de Seguridad Social (unos 22000 policías), deben de saber, o cuando menos, se les debería de explicar, que para tener una pensión digna, deben de trabajar hasta los 65 años, ya que si se van antes de esa edad, a los 58 años a segunda actividad, su cotización al Régimen General de Seguridad Social será menor los últimos siete años, por lo tanto su pensión se reducirá considerablemente, viéndose abocados a trabajar hasta los 65 años. Los Policías Nacionales integrados en Clases Pasivas actualmente se pueden jubilar a los 60 años, con 30 años de servicio, pero con una pérdida económica de 700 euros mensuales.

Quieren hacer ver que con la Jubilación Digna, se rejuvenecerán las plantillas, se generará una solicitud masiva de jubilación anticipada de nuestros/as compañeros/as mayores de 59 años, por lo tanto se rebajará simultáneamente el baremo para coger destinos en el Concurso General de Méritos, en Comunidades y plantillas con el baremo muy alto, como por ejemplo, Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Castilla La Mancha, Navarra, País Vasco, Aranjuez, Torremolinos, Castellón Aeropuerto, Chiclana, Ceuta, etc…

La Jubilación Digna, es decir con las mismas retribuciones que las policías autonómicas es factible, deberá afectar a todos los Policías Nacionales y Guardias Civiles que se jubilaron a partir del 1 de enero del 2018, basándose en el acuerdo del Ministerio de Interior con los Sindicatos Policiales y Asociaciones de la Guardia Civil, “Resolución 19 de Marzo de 2018” y por consiguiente a las pensiones de viudedad. Puede hacerse de diversas formas y declarando algo tan elemental como ser Profesión de Riesgo a la Policía Nacional y Guardia Civil. Este tema fue impulsado por primera vez en el ámbito policial por el Comité Local de Santiago de Compostela.

Posibles soluciones para esta problemática:

Declaración de Profesión de riesgo que incluya las 2 siguientes

Policías Nacionales integrados en Régimen de Clases Pasivas: Declarar Profesión de Riesgo, provocando así el poder separarse del resto de funcionarios de clases pasivas, generando un haber regulador propio, para que las jubilaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, se igualen a las Policías Autonómicas.

para que las jubilaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, se igualen a las Policías Autonómicas. Policías Nacionales integrados en Régimen General de Seguridad Social: Declarar Profesión de Riesgo, hacer el mismo sistema de jubilación a los 59 años que Policías Autonómicas, esto ya existe.

Crear Complementación de Ingresos

Se trataría de crear una ayuda a la jubilación. Esto ya existe, otros funcionarios/as en Régimen de Clases Pasivas tienen Complementación de Ingresos a la jubilación, a estos efectos se entenderá por haber regulador del grupo inmediato superior al grupo de pertenencia.

POR LO TANTO SE PODRÍA HACER LO MISMO EN POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

ESCALA BÁSICA GRUPO ACTUAL C1, JUBILACIÓN PASAR A COBRAR RETRIBUCIONES A2.

ESCALA SUBINSPECCIÓN ACTUAL A2, JUBILACIÓN PASAR A COBRAR RETRIBUCIONES A1

ESCALA EJECUTIVA A1, CONSOLIDAR PENSIÓN MÁXIMA CON 10 AÑOS EN CATEGORÍA.

Policías Nacionales integrados en Régimen de Clases Pasivas, cotizar por la nómina real, (no por el grupo de pertenencia, haberes reguladores en Régimen Clases Pasivas), con excepción de los funcionarios/as en Segunda Actividad y Reserva, esta será la misma retribución en su jubilación que los funcionarios/as que permanecieron en activo hasta la fecha que se produzca su jubilación.

Pasar voluntariamente a cotizar los de Régimen de Clases Pasivas, en Régimen General de Seguridad Social, y que los años cotizados anteriormente en Régimen de Clases Pasivas se computen como cotizados en contingencias comunes de Régimen General de Seguridad Social, con excepción de los funcionarios/as en Segunda Actividad y Reserva, esta será la misma retribución en su jubilación que los funcionarios/as que permanecieron en activo hasta la fecha que se produzca su jubilación.

Policías Nacionales integrados en Régimen de Clases Pasivas, tener un índice multiplicador, para cálculo de pensión de jubilación.

Es posible hacer una modificación en la Ley de Clases Pasivas del estado, y crear una Disposición Adicional para Policías Nacionales y Guardias Civiles, para tener la JUBILACIÓN DIGNA. Ya existe en la Ley de Clases Pasivas del Estado, la Disposición Adicional Primera, una excepción para algunos funcionarios, a la hora de calcular su pensión, “se tomará un haber regulador propio de igual cuantía a la del total de las remuneraciones que hayan correspondido a dicho cargo en el año que se produzca el hecho causante de tales haberes.”

En la Provincia de La Coruña los afiliados y representantes apoyan nuestra exposición, sobre centrar todos los esfuerzos en la JUBILACIÓN DIGNA y mientras no se cierre ese acuerdo no abordar otra mesa de negociación.

Desde el SUP en Coruña remarcan “Consideramos que el representante del SUP que están acudiendo últimamente a las reuniones para tratar el tema de la Jubilación Digna, no está preparado ni capacitado para exponer, convencer a la DGP, administración, diputados, etc. para que accedan a esa demanda. Como ejemplo lo ocurrido el pasado 5 de junio con la aprobación en el Senado de una “Proposición de Ley para modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, con el objeto de incluir a los miembros de Policía Nacional y Guardia Civil, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de trabajo.” donde en la misma se excluye a los Policías Nacionales y Guardia Civiles pertenecientes a clases pasivas, el 75% del colectivo, vemos con estupor y tristeza la presencia de un representante del SUP de la CEN en ese acto y posterior circular donde dicen “Es un gran paso” ¿cómo puede ser un gran paso dejar fuera a la mayoría del colectivo?”.

En esa misma Proposición de Ley se pudo incluir una modificación al Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril por el cual se aprueba el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, para que las pensiones Policía Nacional y Guardia Civil fueran con las mismas retribuciones de las Policías Autonómicas. Explorando entre otros algunos de los ejemplos mencionados anteriormente.

PROPUESTAS DESTACADAS APROBADAS EN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SUP:

Solicitar a la Secretaria General del SUP, que proceda al cese inmediato del actual Secretario de Organización de la CEN. Declarar Conflicto Colectivo prolongado en el tiempo. Proponemos que el 1 de octubre de 2024, si no se cerró acuerdo sobre la Jubilación Digna, los vocales en Consejo de Policía del SUP deberán dimitir, de igual manera los suplentes del SUP no tomarán posesión como vocales del Consejo de Policía, consiguiendo que queden vacíos los asientos de los vocales del SUP. Si la mayoría de organizaciones sindicales con vocales en el Consejo de la Policía se sumaran, estaríamos en una situación jamás vista en el consejo de Policía, un BLOQUEO