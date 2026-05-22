La expansión de la cocina italiana gracias a la calidad de sus ingredientes

En España hay miles de restaurantes italianos y en torno a unos 750 pertenecen a la famosa guía Michelin. El éxito de tan deliciosa gastronomía se debe a factores diversos como la frescura, la sencillez y la calidad de la materia prima. El mejor proveedor de mozzarella del país nos comenta otros aspectos esenciales para entender el éxito de la cocina italiana en nuestro país.

Dos quesos fundamentales para la cocina italiana

Muchas ensaladas, platos de pasta y pizzas siempre llevan queso. El queso es, sin duda, el gran protagonista de los platos gracias a su:

Aporte nutricional .

. Untuosidad al fundirse o al tomarse en crudo .

o al . Intensidad en el paladar.

Sin embargo, hay dos tipos de queso que marcan la diferencia y que se han convertido en las claves del sabor de Italia: el queso mozzarella y el queso cagliata.

El queso mozzarella

Se hace a base de leche de búfala, se utiliza en todo tipo de platos y su sabor depende del tipo de aliño que se le añada. Se caracterizar por:

Un 40 % de materia grasa en extracto seco .

. Su suavidad .

. Su sabor peculiar.

Cada pieza es controlada por una denominación de origen que repasa el proceso de fabricación para conseguir el mejor resultado posible.

El queso Cagliata

Procede del sur de Italia y se asemeja a nuestro queso manchego. Es de textura cremosa y presenta distintos “ojos” que aparecen durante el proceso de maduración. Sus características son:

Aporte de grasa de entre el 45 % y el 48 %.

de entre el 45 % y el 48 %. Cremosidad .

. Regusto.

¿Qué aspectos inciden en la calidad del queso italiano?

Son múltiples; el proveedor que hemos consultado confirma que hay algunos aspectos de vital importancia, tales como:

El respeto al bienestar animal del ganado ordeñado.

del ganado ordeñado. Los distintos procesos de pasteurización, filtrado y limpieza de la leche.

de la leche. El proceso de maduración.

Se recuerda que el objetivo final es tanto conseguir un plato sabroso como mantener ese sabor típico de cualquier hogar italiano. Siempre subyace ese elemento de cercanía, de sabores de antaño y de una preparación de cada receta que se convierte casi en un acontecimiento familiar.

La importancia de elegir un buen proveedor de quesos

Tener a tu alcance un comercio que vende productos italianos, así como un restaurante en el que disfrutar de una buena comida, implica que el cliente potencial quiere buscar ese sabor distinto, esa autenticidad y esa textura tan peculiar. Ofrecer un producto de baja calidad jamás es una opción adecuada. Trabajar con un proveedor con experiencia en la venta de este tipo de productos y pasión por su labor profesional siempre es positivo.

Por lo tanto, si tienes un negocio y buscas mejorar tu oferta de productos o tus recetas italianas, no dudes en elegir el proveedor que te recomendamos en el primer párrafo. A buen seguro, convertirás fácilmente tu espacio de venta en un pequeño trozo de Italia, ese país con el que compartimos historia, personalidad y el buen gusto por comer recetas increíbles con ingredientes de alta calidad.