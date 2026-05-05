Gestiona fácilmente tu ecommerce con Velfix

En la actualidad, el comercio electrónico debe manejarse de una forma lo más eficiente posible para que pueda sobrevivir de forma efectiva. Existen muchos canales de ventas desde webs hasta marketplaces, por lo que la competencia puede ser feroz, y es allí donde las soluciones de Velfix para la gestión de ecommerce entra en juego.

Este es un programa de gestión para ecommerce que te permitirá centralizar toda la operativa de un negocio digital en una sola interfaz. Esto ofrece la gran ventaja de eliminar las tareas manuales, por lo que el margen de error se reduce significativamente.

Optimiza tus procesos y ahorra tiempo

La herramienta que ofrece Velfix te permite transformar todo tu ecommerce, garantizando que se pueda conseguir un rendimiento adecuado. Podrás aprovechar las funciones avanzadas como la actualización de inventario, facturación y gestión de envíos para que todo se haga de forma automática.

Cuando se centralizan los datos, se puede conseguir una visión global de sus ventas en tiempo real. De esta forma, podrás asegurarte de tomar decisiones estratégicas basadas en métricas reales y no en suposiciones, garantizando así el mejor rendimiento de tus finanzas.

Una arquitectura robusta y eficiente

La empresa gallega detrás de Velfix, se enfoca especialmente en ofrecer un software de alto rendimiento. De esta forma, se pueden entender los flujos de trabajo de los comercios que quieren dar un salto al comercio online, e incrementar sus ventas.

También permite profesionalizar las ecommerce que ya están en funcionamiento, todo con un soporte cercano y una arquitectura robusta. Así, se pueden procesar grandes volúmenes de transacciones sin perder tiempo y llegar a tener más ventas y más eficientes.

Velfix es una herramienta multicanal

La fragmentación de la información en los procesos de venta es un gran problema, pero con Velfix se puede lograr una integración entre la tienda física y el ecommerce. Gracias a esta integración, se puede manejar un solo stock que se actualiza de forma automática, evitando la venta de productos que estén agotados.

Este es un punto muy importante para la reputación de cualquier marca, y es por esto que una herramienta de este nivel es fundamental. Si se busca tener una estrategia basada en la omnicanalidad la herramienta de gestión de Velfix es sin duda la mejor solución que puedes tener para conseguirlo.

Facilidad de uso en todo momento

El software se destaca por ser muy potente, pero esto no quiere decir que para el usuario sea una herramienta compleja. La curva de aprendizaje es mínima, por lo que cualquier usuario se familiarizará rápidamente con el entorno de trabajo y podrá utilizarlo desde el primer momento.

Es una gran alternativa para cualquier ecommerce, con un acompañamiento técnico en todo momento. Esto garantizará que el software siempre esté en funcionamiento, y que se adapte a la perfección a las necesidades específicas de la tienda para conseguir así el máximo porcentaje de ganancias.

Además, se puede integrar Velfix con los transportistas locales, automatizando las etiquetas de envío, y de esta forma se puede tener la máxima eficiencia posible. Por todos estos motivos, esta es una herramienta básica para cualquier ecommerce.