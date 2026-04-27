Enfoque en el nuevo ecosistema de fabricación de empaques inteligentes | CYCJET le invita cordialmente a Interpack 2026 en Alemania

Interpack 2026, uno de los eventos más esperados de la industria global del empaque, está por comenzar en Düsseldorf, Alemania. Como feria emblemática de reconocimiento mundial para este sector, Interpack representa tanto un escenario para la exhibición de tecnología e innovación como un centro neurálgico para comprender las tendencias futuras y establecer conexiones comerciales a nivel global.

CYCJET, marca de gran prestigio en los sectores de codificación por inyección de tinta industrial y marcado láser, ha sido invitada a participar como expositor por primera vez. En el stand H17-3 del pabellón 8B, la empresa presentará integralmente sus soluciones de marcado, diseñadas específicamente para la industria del empaque. De forma simultánea, lanzará un programa de reclutamiento global dirigido a distribuidores de alto nivel con el objetivo de expandir conjuntamente su presencia en el mercado mundial de codificación industrial.



Con más de 20 años de profunda experiencia en la industria de codificación y marcado, impulsamos el sector del empaque a nivel global a través de la innovación.



CYCJET es una empresa de alta tecnología de nivel nacional respaldada por más de dos décadas de trayectoria. Al integrar investigación y desarrollo, fabricación y ventas, la compañía cuenta con numerosas patentes fundamentales y certificaciones internacionales, como CE, FDA y SGS, y ofrece servicios que llegan a más de 100 países y regiones del mundo. Con el objetivo de resolver desafíos críticos en la industria del empaque, entre los que destacan la baja adherencia, las marcas ilegibles y las dificultades de trazabilidad, CYCJET ofrece soluciones altamente adaptativas. Estas se implementan ampliamente en sectores como el de alimentos y bebidas, el farmacéutico y el electrónico, ayudando a los clientes a reducir costos y mejorar la eficiencia operativa.

（CYCJET le invita cordialmente a to interpack 2026 en Alemania）

En esta exposición, CYCJET destacará su amplia cartera de productos de marcado y codificación, cuyo eje central es su sistema de impresión digital por inyección de tinta de alta velocidad. De manera simultánea, la empresa exhibirá una variada gama de equipos que incluye series de máquinas de marcado láser, impresoras de inyección de tinta continua (CIJ) de la serie B y Sobre Impresora de transferencia térmica. De este modo, la compañía ofrece una respuesta integral a los requisitos de producción, desde la codificación básica hasta las aplicaciones de marcado más avanzadas.

Sistema de impresión digital por inyección de tinta de alta velocidad : Este sistema permite la impresión multilínea y de gran formato, alcanzando una resolución máxima de 2400 DPI mediante configuraciones de cabezales múltiples. Es la solución ideal para información de alta densidad, como listas de ingredientes y códigos de trazabilidad. Es compatible con diversos tipos de tinta e impresión a color y admite sustratos como empaques de plástico flexible y cartón. Asimismo, puede integrarse con sistemas de inspección por visión para permitir la verificación en tiempo real.

2. Serie de máquinas de marcado láser: Esta serie abarca diversos tipos, incluyendo la fibra, el CO₂ y los láseres UV. En esta exposición, destacaremos la impresora láser UV LU5Tmini, que es compacta, más barata, más fácil de integrar en líneas de producción y más sencilla de instalar. Cumple con las necesidades de la mayoría de los materiales de empaque, filme en rollo, líneas de producción de alta velocidad y escenarios de uso a largo plazo, con el objetivo de ofrecerles a los clientes mejores opciones y lograr la reducción de costos y mejorar la eficiencia en distintos escenarios.

3. Impresoras de inyección de tinta continua (CIJ) serie B : Como producto consolidado en el ámbito del marcado industrial, esta serie ofrece una rentabilidad excepcional y una amplia aplicabilidad, por lo que resulta ideal para distribuidores que deseen expandir su presencia en el mercado local. En consecuencia, CYCJET ha lanzado un servicio de fabricación de equipos originales (OEM) diseñado para ayudar a los distribuidores de equipos CIJ en todo el mundo a establecer sus propias marcas independientes. Simultáneamente, hemos introducido un modelo flexible de suministro de consumibles que proporciona a los distribuidores un esquema de ventas más adaptable para mejorar fundamentalmente su competitividad en el mercado.

4. Sobre impresora de transferencia térmica: Adecuada para casi todos los empaques flexibles, con grandes volúmenes de datos variables, cambio rápido entre diferentes trabajos de impresión, impresión estable, bajo costo y costos de consumibles reducidos, admite la personalización OEM del sistema operativo y de la apariencia, es adecuada para empresas grandes, medianas y pequeñas, así como para distribuidores globales de TTO, satisfaciendo las necesidades de producción de las empresas y la expansión de mercado de los distribuidores.



Empoderamiento profundo: Programa Global de Reclutamiento de Distribuidores



La trayectoria de CYCJET, con más de 20 años consolidándose en la industria de la señalización y el marcado, es inseparable del sólido respaldo de sus socios estratégicos en todo el mundo. Durante Interpack 2026, lanzaremos oficialmente el “Programa de Crecimiento para Socios Globales”, enfocado en la captación de distribuidores de alto nivel en Europa, América y mercados emergentes.



¿Qué ofrecemos?

1.Competitividad de producto: un equilibrio óptimo entre rendimiento y costo.

2.Servicios de personalización OEM: herramientas para el fortalecimiento y la creación de marcas independientes.

3.Cadena de suministro integral: suministro centralizado de unidades completas y de consumibles en un solo lugar.

4.Protección de mercado y márgenes de beneficio: exclusividad mediante la protección de la agencia regional.

5.Soporte localizado: capacitación gratuita, asesoría técnica en líneas de producción y marketing conjunto. Ofrecemos barreras de entrada bajas, una puesta en marcha rápida y rentabilidad estable.



Guía de la exposición y servicios exclusivos



Información del evento:

Nombre de la exposición: Interpack 2026

Fechas: del 7 al 13 de mayo de 2026

Sede: Centro de Exposiciones de Düsseldorf, Alemania

Stand de CYCJET: Pabellón 8b, H17-3



Durante el evento, el stand de CYCJET ofrecerá los siguientes servicios exclusivos:

1.Programación de citas previas en el stand.

2.Consultas personalizadas para el diseño de soluciones a medida.

3.Demostraciones de equipos en tiempo real y ofertas exclusivas.



Con más de 20 años de experiencia en la industria de la codificación e impresión, CYCJET ayuda al sector global del empaque a reducir costos, aumentar la eficiencia y aportar un mayor valor añadido a sus productos. ¡Nos vemos en Alemania!



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