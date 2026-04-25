La UCRIF de la Policía Nacional detiene en Vigo a un clan familiar dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a tres mujeres de una misma familia como presuntas responsables de un entramado criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la prostitución coactiva, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal.

La operación, desarrollada por agentes de la UCRIF de la Comisaría de Vigo‑Redondela en coordinación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y con la colaboración de la Fiscalía de Vigo, es el resultado de una investigación iniciada el año pasado tras varios incidentes graves ocurridos en un conocido piso de citas de la zona centro de la ciudad, entre ellos el fallecimiento de una de las mujeres que residía en el lugar y la denuncia de dos de ellas.

El pasado 24 de marzo, hace ahora un mes, los agentes llevaron a cabo una entrada en el inmueble, un piso de grandes dimensiones que funcionaba las 24 horas del día, todos los días del año, y en el que trabajaban numerosas mujeres, en su mayoría extranjeras, jóvenes y sin apoyo familiar o social fuera del piso. Las víctimas residían de manera permanente en el lugar y estaban obligadas a realizar jornadas nocturnas de hasta 12 horas ininterrumpidas, debiendo solicitar permiso a la encargada incluso para descansar.

Durante el registro se comprobó que las condiciones de habitabilidad eran de hacinamiento extremo, ya que fueron identificadas diez mujeres que vivían en tres habitaciones de reducido tamaño, equipadas con literas y pequeñas taquillas, dos de ellas sin luz natural ni ventilación. También se constató el consumo habitual de cocaína y marihuana en el interior, con conocimiento y permisividad de las responsables del piso.

En el marco de la intervención, los agentes realizaron entrevistas reservadas e individuales con cada una de las mujeres alojadas en el piso, con el fin de conocer su situación personal, identificar posibles indicios de explotación y activar las medidas de protección y asistencia previstas en el Protocolo Marco sobre víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. Estas entrevistas permitieron evaluar su estado, garantizar su seguridad y ofrecerles los recursos adecuados.

La investigación de la UCRIF también determinó que el clan familiar ejercía un control absoluto sobre las víctimas, apropiándose del 50% de los beneficios obtenidos por cada servicio y exponiéndolas a clientes que, en ocasiones, se encontraban bajo los efectos de sustancias estupefacientes durante largos periodos, lo que suponía un riesgo grave para la integridad física y la vida de las mujeres explotadas.

Asimismo, en el marco de esta misma operación y en coordinación directa con los investigadores de la Comisaría de Vigo-Redondela, el Grupo de Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras llevó a cabo diversas actuaciones en Madrid que culminaron con la detención de otras dos personas vinculadas a la red.

Las tres detenidas en Vigo han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal.

La Policía Nacional remarca que mantiene su compromiso firme en la lucha contra la trata de seres humanos, reforzando la protección de las víctimas y la persecución de las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad, tanto es así, que la Confederación Española de Policía, sindicato policial de referencia en la ciudad de Vigo, solicita el reconocimiento público de la UCRIF de la Policía Nacional en esta ciudad por su gran labor y resultados.