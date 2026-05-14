Dominando la tecnología de codificación y conectando con el escenario global | El debut de CYCJET en Interpack concluye con un rotundo éxito

Interpack 2026, celebrada en Düsseldorf, ha finalizado con éxito tras siete días de actividad. Como el evento internacional más influyente en la cadena de valor del embalaje a nivel mundial, esta feria reunió a fabricantes de maquinaria, proveedores de soluciones de automatización y profesionales del sector de todo el mundo para explorar juntos las tendencias en inteligencia, digitalización y desarrollo sostenible.



Por otro lado, ante la creciente demanda de la manufactura global, cada vez más empresas centran su atención en las capacidades integrales de los proveedores de equipos de codificación, específicamente en aspectos como la eficiencia, la rentabilidad, el soporte técnico, la gestión inteligente y el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad. En este contexto, CYCJET se posicionó como una de las marcas de codificación más destacadas de la exhibición, gracias a la estabilidad y fiabilidad de sus productos, su amplia experiencia en aplicaciones industriales y sus soluciones personalizadas y flexibles.



Durante el evento, CYCJET exhibió sus equipos de codificación insignia y presentó su gama completa de soluciones ante los asistentes. De este modo, la empresa demostró al mundo su solidez tecnológica y sus logros en innovación dentro del campo de la codificación industrial, fortaleciendo aún más la influencia de su marca en el mercado internacional.

Reseña de la feria | El interés del público no deja de crecer

A lo largo de toda la exposición, el stand de CYCJET se mantuvo como uno de los puntos de mayor afluencia. Clientes provenientes de diversos países y regiones de Europa, Medio Oriente, el Sudeste Asiático y Sudamérica acudieron al espacio para entablar negociaciones comerciales.



El equipo presente en el lugar destacó nuestras ventajas tecnológicas y la solidez de nuestras soluciones para el sector del embalaje y etiquetado. Para ello, realizaron demostraciones de equipos en tiempo real, exhibieron muestras físicas y explicaron casos de éxito aplicados a la industria.



Reseña de la feria CYCJET INTERPACK | El entusiasmo en el recinto ferial sigue en aumento

Ante las necesidades específicas de sectores como el de alimentos, productos farmacéuticos y logística —así como las normativas de distintos mercados internacionales y diversos entornos de producción—, el equipo de CYCJET brindó asesoría profesional sin reservas. Este enfoque personalizado permitió fortalecer la confianza y el reconocimiento de los clientes hacia la marca.



Asimismo, Interpack 2026 representó una oportunidad clave para profundizar nuestros vínculos con socios estratégicos a nivel mundial. Durante la feria, establecimos contacto con numerosos distribuidores nuevos y una gran cantidad de clientes potenciales, consolidando así nuestra posición en el mercado internacional.

CYCJET exhibe su gama completa de equipos de codificación para satisfacer diversas aplicaciones industriales.

En esta edición, CYCJET presentó su matriz de productos de señalización y marcaje, centrada en sus sistemas de impresión digital de alta velocidad. Asimismo, exhibió una variedad de equipos adicionales, entre los que destacan las mini impresoras láser UV, impresoras de inyección de tinta continua (CIJ) y codificadores de transferencia térmica. Con esta oferta, la empresa cubre de manera integral todas las necesidades de producción, desde la codificación básica hasta la señalización de alta gama.

Sistemas de impresión digital de alta velocidad: Estos equipos permiten la impresión de códigos QR de alta definición, datos variables y contenido de gran formato. Pueden integrarse con sistemas de inspección por visión artificial y se utilizan ampliamente en el embalaje de cartón, la trazabilidad logística y el embalaje industrial.

Minimarcadora láser UV: Este equipo utiliza un método de procesamiento en frío y destaca por su diseño compacto y bajo costo. Gracias a su estructura, es más sencillo de instalar e integrar en las líneas de producción. Es especialmente adecuado para el procesamiento de empaques flexibles, envases de alimentos, películas en rollo y materiales de precisión.

Impresoras de inyección de tinta continua (CIJ): Diseñadas para satisfacer las necesidades de codificación continua en líneas de producción de alta velocidad. Ofrecen servicios de fabricante de equipo original (OEM) y esquemas abiertos de consumibles, lo que ayuda a los distribuidores globales de pequeños caracteres a consolidar sus propias marcas. Tienen una amplia aplicación en las industrias de alimentos, bebidas y productos químicos de uso diario.

Codificadores de transferencia térmica: Se caracterizan por su alta precisión de impresión y un óptimo aprovechamiento de la cinta, siendo la opción ideal para empresas de empaque con altas exigencias en la impresión de datos variables. Son adecuados para aplicaciones en películas de embalaje flexible, etiquetas y bolsas de empaque.

Profundizar la presencia global: impulsando continuamente la “Manufactura Inteligente de China” en el escenario mundial

A través de su participación en Interpack 2026, CYCJET reafirmó su sólida experiencia técnica en el sector de la codificación industrial. Durante la exhibición, la empresa entabló un valioso intercambio de conocimientos con colegas de la industria y, lo que es más importante, forjó conexiones estratégicas con socios provenientes de diversos países y regiones.



Seguiremos enfocados en las tendencias de desarrollo de tecnologías de codificación inteligentes, digitales y ecológicas, optimizando continuamente nuestros productos y soluciones para ofrecer a los clientes globales equipos y servicios de codificación industrial más eficientes, estables e inteligentes.

Conclusión: CYCJET continúa su trayectoria junto al mundo.

Nuestra participación en Interpack 2026 no solo representó una oportunidad clave para dar a conocer la marca y los productos de CYCJET, sino que también sirvió como una plataforma invaluable para conectar con socios estratégicos de la industria del embalaje a nivel global.

Agradecemos sinceramente a cada cliente y socio que visitó nuestro stand H17-3 en el Pabellón 8B por su apoyo e interés en CYCJET. Aunque la feria ha concluido, nuestro compromiso con la innovación permanece intacto.

De cara al futuro, en CYCJET mantendremos nuestro enfoque en el cliente y el impulso hacia la innovación, expandiéndonos continuamente en el mercado global de codificación y marcaje. Seguiremos trabajando junto a nuestros socios de todo el mundo para promover un futuro más inteligente, eficiente y sostenible para la industria del embalaje.



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