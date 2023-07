Elige bien tu gorra para el verano

No cabe duda de que en el verano la gorra es un complemento imprescindible y que va muy bien con cualquier estilo. Una muy buena opción puede ser comprar gorras al por mayor en Wordans, puesto que te encontrarás con los precios más bajos del mercado en este tipo de accesorios.

No todas las gorras son iguales, y no todas te sientan igual, por lo que no todas funcionarán en cualquier momento. Por este motivo, te invito a que sigas leyendo atentamente este post, porque aquí encontrarás los consejos para elegir la tuya.

¿Cómo escoger una gorra?

Existen muchas gorras diferentes en el mercado, por lo que elegir una no siempre es fácil. Por este motivo te tengo algunos consejos imprescindibles para escoger las tuyas:

Forma

Existen muchas gorras, y los estilos más populares son la Dad Cap y la Baseball. La primera es pequeña y ajustada, mientras que la segunda es más grande, con la parte frontal mucho más alta. Las gorras Dad Cap son las que mejor van con cualquier estilo, puesto que son más sencillas y acopladas. Pero si buscas crearte un estilo urbano, una Baseball puede ser una gran opción.

Estilo

Las gorras no son formales, pero si existen algunas que son más elegantes que otras. Por este motivo, tendremos que fijarnos en los colores, estampados y en las texturas que tienen las gorras. Los logos no van nada mal, por lo que sin duda una gorra con algún logo puede ser todo un acierto.

Tamaño

Es un aspecto fundamental, puesto que siempre tendrás que escoger la gorra que mejor se ajuste a tu cabeza para que quede bien. Normalmente las gorras tienen talla y la mayoría vienen con algún tipo de ajuste posterior. Debes buscar una gorra que te quede bien, porque si te queda muy grande esto afectará cómo te ves.

¿Puedo tener un estilo formal con una gorra?

La verdad es que las gorras no están pensadas para tener un estilo formal, pero si pueden ir bien para un estilo semi formal. Pueden quedar bien con una camisa, un traje ligero y es un complemento ideal para los meses de verano.

Si bien, no son para ir a la oficina, la verdad es que en las calles todo se vale, y puedes conseguirte con un estilo único. Simplemente tendrás que arriesgarte para que consigas así un estilo poco común y un poco formal.

¿Es bueno usar la misma gorra todos los días?

Esto puede ser un problema no solo del look sino también de la higiene, porque muchos hombres sudan bastante. Algunas gorras pueden quedar húmedas en los bordes lo que puede generar una gran incomodidad.

Por ese motivo, siempre es bueno contar con varias gorras para que puedas tener siempre una gran comodidad.

Gracias a esto, podrás completar tu look y podrás lucir mucho más cómodo y te sentirás mucho mejor durante el verano.