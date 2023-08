Esperas de jabalí con monoculares térmicos, lo que deberías saber

Una de las modalidades de caza más populares es la espera nocturna de jabalíes, porque es una aventura apasionante. Son muchos los cazadores que esperan a que llegue la noche para ir a las esperas de jabalíes, pero para hacerlo lo ideal es estar bien equipado.

Son muchas las opciones para ver en la noche, como pueden ser linternas, focos o candelas que son de los más tradicionales. Sin embargo, gracias a la evolución de la tecnología hoy en día contamos con monoculares térmicos como los que encuentras aquí, y que te darán siempre más ventaja sobre estos animales.

Esperas de jabalíes con visión nocturna

La visión nocturna sin duda es una de las mejores opciones estratégicas para que podamos detectar a la presa. Los monoculares térmicos cada vez son más populares, y estos pueden o no acoplarse al arma, para que se pueda conseguir siempre una experiencia de caza mucho mejor.

Son unos complementos perfectos para los cazadores que aman las esperas de jabalíes, porque se puede observar al animal con cierta claridad. Incluso si es una noche oscura sin luna ni estrellas, podrás conseguir una ventaja táctica en tu aventura de cacería.

Gracias a estos visores podrás ver lo que sucede en los momentos de total oscuridad. Si no se dispone de este tipo de aparatos, será imposible para el ojo humano captar estas imágenes, siendo una herramienta que es necesaria si vas de cacería de noche.

Los visores con visión térmica ayudarán a no tener ningún tipo de duda al momento de apretar el gatillo. Así, no tendrás que preocuparte por errar en el proceso de caza, y que termines por abatir a un animal que no sea un jabalí.

¿Qué se necesita para adquirir un visor de este tipo?

Ten en cuenta que, existen ciertos requisitos que debes cumplir para que puedas adquirir unos monoculares térmicos. Dentro de estos están:

Contar con una licencia de armas de tipo D.

Facilitar el nombre completo al establecimiento de compra.

DNI que se debe presentar en el establecimiento o portal web.

Si vas a utilizar la visión nocturna acoplada al arma de fuego, será necesario contar con una autorización extraordinaria del órgano de la comunidad autónoma. De lo contrario no podrás hacer uso de este, y tendrás que seguir las reglas de tu comunidad autónoma.

¿Es legal cazar con visión nocturna?

Esto dependerá de la comunidad autónoma en la que te encuentras. En la gran mayoría de los casos tendrás autorización para utilizar dispositivos de visión nocturna siempre que estos no estén acoplados al arma. Por lo tanto, siempre tendrás que usar dispositivos que estén sueltos, porque de lo contrario podrías tener problemas legales.

Sin embargo, algunas comunidades autónomas tienen prohibido el uso de cualquier dispositivo de visión nocturna sin importar si está acoplado o no. Estas comunidades autónomas son: Cantabria, Castilla y León, La Rioja y País Vasco.

Siempre conviene revisar la normativa local, para determinar si se puede hacer uso o no de este tipo de dispositivos. De esta forma, no caerás en infracciones a la ley, y no tendrás problemas cuando vayas de caza.