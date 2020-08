Galicia participa na plataforma de promoción da cultura oceánica europea co Centro Tecnolóxico do Mar como membro fundador

O Centro Tecnol贸xico do Mar-Fundaci贸n Cetmar, dependente da Conseller铆a do Mar, est谩 a participar como membro fundador na plataforma EU4Ocean, que desenvolver谩 a s煤a actividade vencellada co Foro Youth4Ocean e a Rede de Escolas Azuis Europeas co obxectivo de conectar e mobilizar esforzos neste eido. O Cetmar aporta nela a s煤a experiencia na difusi贸n das ciencias do mar ao p煤blico en xeral e aos sectores mar铆timos e comunidades pesqueiras. Ao mesmo tempo, contribuir谩 a ligar a actividade da plataforma con outros proxectos, promovendo a conexi贸n entre organizaci贸ns con actividade neste eido.

A plataforma c茅ntrase en promover a cultura oce谩nica, a comprensi贸n da influencia do oc茅ano sobre a vida das persoas e o impacto das persoas no propio oc茅ano e parte da premisa de que unha persoa con cultura oce谩nica comprende a importancia do oc茅ano para a humanidade, pode comunicar sobre a mesma e ten a capacidade de tomar decisi贸ns informadas e responsables sobre o medio mari帽o e os seus recursos.

O Cetmar contribuir谩 a ligar a actividade da plataforma con investigaci贸ns como o proxecto Mates, financiado polo programa ERASMUS+ da Uni贸n Europea, que aborda a mellora de capacidades das industrias mar铆timas. Neste contexto, promove a cultura oce谩nica dando visibilidade 谩 achega das tecnolox铆as mari帽as no mantemento dun oc茅ano saudable.

O seu labor tam茅n permitir谩 a conexi贸n co proxecto Icono, financiado polo Fondo Europeo Mar铆timo e de Pesca (FEMP) a trav茅s do Programa Preamar da Fundaci贸n Biodiversidade, para dar visibilidade aos esforzos das entidades espa帽olas con actividade de divulgaci贸n e educativa neste campo.

Tam茅n se crear谩n sinerx铆as con outras iniciativas, como os proxectos CleanAtlantic e Cockles do programa Interreg 脕rea Atl谩ntica, No primeiro deles o Cetmar est谩 a desenvolver materiais e actividades para concienciar sobre o impacto do lixo mari帽o e promover boas pr谩cticas para reducilo mentres que no caso do Cockles, b煤scase dar a co帽ecer todos os beneficios que aporta unha especie natural tan importante como o berberecho.

Paralelamente, a Fundaci贸n Cetmar participar谩 e difundir谩 as actividades da Plataforma EU4Ocean. As primeiras acci贸ns ter谩n lugar entre agosto e setembro, como o concurso #YoungOceanWaves: o que o oc茅ano significa para min, promovido pola Direcci贸n Xeral de Asuntos Mar铆timos e Pesca (DG MARE), que anima aos mozos a amosar a s煤a conexi贸n co oc茅ano con v铆deos e fotos orixinais.

As铆 mesmo, e organizado a iniciativa da Comisi贸n Europea, os d铆as 24 e 25 de setembro ter谩 lugar o obradoiro online Dese帽o da estratexia de Cultura Oce谩nica en Europa. As sesi贸ns interactivas sentar谩n as bases para organizar acci贸ns colectivas nos eidos do oc茅ano e o clima, alimentos do oc茅ano e oc茅ano san e saudable. A inscrici贸n a铆nda non est谩 aberta pero p贸dese atopar m谩is informaci贸n e o programa do evento neste enlace.