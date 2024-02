La Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica presentó ante la Secretaría General de Pesca (SGP) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a propuesta de una serie de peticiones con el fin de poner en marcha determinadas flexibilidades, exenciones y medidas de simplificación en el desarrollo del reglamento europeo para el control de la pesca que se recogen dentro de la propia normativa comunitaria y que resultarían beneficiosos para el sector en Galicia y, de forma especial, para su flota artesanal.

Así, desde la Consellería do Mar trasladan a la SGP un total de 23 propuestas entre las que se encuentran la de la exención de determinadas categorías de buques pesqueros del deber de completar y presentar una notificación previa y una declaración de trasbordo; la exención para determinadas poblaciones del deber de estibar por separado las poblaciones demersales sujetas a planes plurianuales; las normas sobre procedimientos de pesaje y las normas especiales relativas a las pequeñas especies pelágicas; normas sobre los observadores encargados del control; o las normas sobre inspecciones de las autoridades competentes de los Estados miembros y de los operadores.

Sobre la obligatoriedad de localización, se pide eximir hasta el 31 de diciembre de 2029 a determinados buques artesanales para que dispongan del tiempo suficiente para prepararse para el uso de nuevas herramientas adaptadas, entre ellos los de menos de 9 metros o los que nunca pasen más de 24 horas en el mar. Nudos de eslora de por debajo de 12 metros, que pueden llevar un dispositivo que no tiene que estar instalado a bordo, deberán disponer de un sistema alternativo por desarrollar o la escala estatal o para el conjunto de la UE.

En cuanto al sistema de identificación automática (AIS), que los barcos de más de 15 metros de eslora deben tener en funcionamiento en todo momento, se señala la necesidad de establecer excepciones en determinadas circunstancias, por ejemplo, para que pueda ser desconectado si el capitán lo considera necesario para la seguridad de su buque.

También se demanda que no se le impute esfuerzo pesquero a un barco que no pudiera faenar por estar prestando asistencia la otro buque que precisaba ayuda urgente o por estar transportando a una persona herida que precisaba atención médica.

También se demandan exenciones a la obligación de estibar por separado las distintas poblaciones de pescados demersales después de que la introducción y proliferación de planes plurianuales dificulten en determinadas circunstancias poder hacerlo por la limitación del espacio de almacenamiento a bordo y mismo por la seguridad de los tripulantes.

Notificación de las capturas

La dirección xeral que encabeza Antonio Basanta también insta a simplificar las normas que conduzcan a la exigencia de notificar las capturas a todos los buques pesqueros. En el caso de los barcos de eslora inferior a 12 metros se pide a la SGP establecer un sistema de diarios de pesca electrónicos acomodado su especial condición de pesca artesanal, que se puedan presentar de la forma más simple y ágil posible. Sobre la notificación previa de desembarque de capturas, aplicable a barcos 12 o más metros –y no so la pesqueros sujetos a planes plurianuales- se piden medidas que faciliten un período de notificación previa más breve.

Se reclama una fecha única para la presentación a la Comisión Europea de los datos agregados de capturas y esfuerzo pesquero, y sobre las disposiciones relativas al cierre de una pesquería por Bruselas cuando se agote la cuota o se consiga el esfuerzo pesquero máximo admisible piden también la simplificación a fin de permitir su oportuna publicación.

Sobre la pesca sin buque, de estratégica relevancia para Galicia por todo lo que tiene que ver con actividades relacionadas con el marisqueo, constata la Xunta que ya se cumple con el que marca la Política Común de Pesca (PPC) y lo que dispone reglamento de control, por lo que solicita que se apliquen estas medidas en otros Estados miembros: desde las licencias y permisos para operar al registro de las capturas por medios electrónicos. Las notas de venta, declaraciones de recogida o documentos de transporte deben incluir el número o números de identificación únicos del día de pesca para reforzar el control y trazabilidad.

En materia de pesca recreativa el reglamento reclama que los Estados miembros deben garantizar que las personas físicas que realicen esta actividad se registren ellas y puedan notificar sus capturas a través de un sistema electrónico, que desde Galicia se reclama la escala nacional y que opere de forma simplificada.

También se demanda a la SGP armonizar los umbrales para minimizar la introducción en el comprado de productos de la pesca que no tengan trazabilidad y, por tanto, no puedan controlarse y podrían contribuir al comercio ilegal. Por ejemplo, los vendidos directamente de los productores al consumidor en pequeñas cantidades, que se en el exceden los 10 kilos por día y son para consumo privado no precisarían nota de venta. Esta exención debe ser desarrollada en el Derecho interno de España.

En cuanto al pesado de muestras, a bordo o después del transporte desde la Xunta señalan a la SGP que deben permitirse se se cumplen las condiciones oportunas establecidas en los planes de muestreo, los planes de control y los programas comunes de control por la Comisión, tal y como establece el reglamento.

También se insta desde Galicia a simplificar la transmisión de los documentos de transporte a los Estados miembros para que se efectúe antes de que se produzca y así permitir a las autoridades competentes llevar a cabo el control y las inspecciones.

Infracciones graves

En la cuestión de las sanciones por incumplir a PPC, la Xunta reclama, con el fin de garantizar una disuasión eficaz, determinar las conductas que constituyen infracciones graves, elaborando una lista exhaustiva de los criterios que deben utilizarse para determinarlo y escalonarlo. Desde Galicia se reclama de la SGP que se puedan analizar las circunstancias y formular medidas informadas y proporcionadas al respeto.