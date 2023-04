Guantes desechables: ¿Para qué se utiliza cada uno?

Los guantes desechables son implementos que tienen muchos usos, y pueden utilizarse en múltiples sectores como el sanitario, para reparaciones, uso doméstico, etc. Sin embargo, es importante saber que en el mercado nos encontramos con diferentes tipos de guantes y cada uno tiene sus características.

Gracias a los avances tecnológicos actuales, los guantes desechables son cada vez de mejor calidad, y se adaptan a todas las necesidades. Hoy vamos a conocer los guantes que podremos encontrar y el uso que tiene cada uno de ellos.

Tipos de guantes desechables que podremos encontrar

Existen básicamente tres tipos de guantes desechables entre los que podremos escoger, dentro de los que nos encontramos con los siguientes:

Guantes de nitrilo

Se fabrican en caucho sintético, motivo por el cual son los más recomendables para las personas que tengan alguna alergia al látex. Los guantes de nitrilo suelen ser más resistentes a la perforación o a la punción, por lo que son los más recomendables en la manipulación de alimentos y para el uso sanitario.

Estos los podremos encontrar con diferentes espesores, y siempre podrás tener la protección necesaria para cada caso. Además, tienen una alta sensibilidad, y podrás utilizarlos durante un período bastante largo sin que vayas a tener fatiga en tus manos.

Guantes de látex

Están fabricados en un material natural que es la savia del árbol Hevea Brasilensis. Por años los guantes de látex han sido los más utilizados a nivel sanitario y en la industria, pero son conocidos por generar alergias en algunas personas, por lo que su uso se ha visto disminuido.

Sin embargo, estos tienen una gran ventaja y es que permiten tener una gran sensibilidad, son muy elásticos y adaptables, por lo que se pueden usar cómodamente por mucho tiempo. Además, son bastante resistentes al desgarro, y son muy usados en el sector sanitario donde la sensibilidad juega un papel clave en los guantes que se utilicen.

Guantes de vinilo

Estos se fabrican en material de PVC, y son perfectos para las personas que son alérgicas al látex, puesto que no contiene ninguna traza de este material. Son la opción más económica que existe en el mercado, pero su durabilidad no es muy alta.

Estos guantes se indican para tareas cortas, y siempre que las manos no estén expuestas a ningún riesgo de contraer infecciones. No son demasiado elásticos, y son muy usados en los sectores de limpieza y alimentación siempre que no se usen productos químicos muy agresivos.

Los guantes desechables cada vez son mejores

Los guantes desechables están constantemente en evolución, para que se consiga una mayor resistencia y unos mejores materiales. Incluso algunos guantes incluyen una capa de colágeno que protegerá las manos de quien los use de resequedad y posibles irritaciones.

Este tipo de guantes pueden llegar a ser una gran opción para diferentes campos en los que las manos pueden llegar a estar expuestas. Simplemente tendrás que escoger los guantes que mejor se ajusten a tus necesidades, porque de esta forma lograrás tener la máxima comodidad al usarlos.