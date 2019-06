Hoxe habera unha xuntanza para pedir cobertura colaborativa #ORGULLOLGTBIQ+Vigo

Connect on Linked in

O #ORGULLOLGTBIQ+Vigo está chegando! E este mes está sendo de paralización, de loita, de reivindicación e de resistencia para lle mostrar ó mundo que as diversas existimos e resistimos!

Máis unha vez demostraremos ó mundo a nosa forza colectiva. Nas rúas, nas camas, nas redes, nas casas, no traballo, nos espazos públicos e en todas partes. Verán que somos IMPARABLES! 📣

Dentro do marco da Programación Orgullo Vigo lgtbi+ 2019 de Aso Nosmesmas facemos unha chamada aberta a todes xs fotografxs, editorxs, vídeo makers, colectivos, relatorxs… toda persoa que está arredor da imaxe e das diferentes áreas a xerar e coordenar en común unha Guerrilla Audiovisual para cubrir colaborativamente a manifestación do #OrgulloVigo2019 do vindeiro Sábado 29 de Xuño. Imos cubrir e documentar o orgullo dunha forma aberta, participativa, crítica, horizontal. Tecendo un movemento comunicativo encadrado na #CulturaLibre, coa ética de libre circulación das ideas de acordo co momento de #SoftwareLibre e #CódigoAberto 💻

O vindeiro Venres 21 de Xuño xuntámonos a partir das 20:00h no CSA A COVA DOS RATOS (Rúa Romil 3 Baixo, Vigo) para pensar colectivamente esta guerrilla e abrir ese imaxinario a través do audiovisual para lle mostrar ó mundo e a Vigo que as diversas estamos en pé de loita!! ✊🏽✨

Sigamos creando un orgullo crítico, diverso, autoxestionado, horizontal, transfeminista, anticapitalista, antirracista, anticolonial, antifascista, anticapacitista e antiespecista.

Non o perdas ♥️

Vémonos este vindeiro Venres 21 de Xuño ás 20h no CSA A Cova dos Ratos

Soas non podemos, con amigues si!