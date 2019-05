Connect on Linked in

IESIDE presenta a masterclass «Aínda segues saíndo a cazar cando hai outros que atraen a túa presa?» no seu Campus de Vigo (avda. de Madrid, 60) da man de Juan Luis González, fundador de Orange3, e na que tamén intervirá Juan Rivas, responsable de Fidelización e Medios de Pago de Galuresa. A asistencia é gratuíta, pero é preciso inscribirse previamente neste formulario.

Nesta masterclass de presentación do Mestrado en Dirección de Marketing e Xestión Comercial, analizarase unha metodoloxía que combina técnicas de marketing e publicidade non intrusivas coa finalidade de contactar con potenciais consumidores no inicio do proceso de compra e acompañalos ata a transacción final. Os asistentes aprenderán a facer un buyer persoa, inbound marketing e unha campaña inbound.

O relator, Juan Luis González, é o fundador de Orange3, conselleiro da axencia de publicidade e medios Somos R, conferenciante de transformación dixital e e-commerce, e profesor de IESIDE-ESIC.