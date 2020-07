Inician unha campaña para fomentar a mobilidade en bicicleta ás praias de Vigo

Unha rede de itinerarios ciclistas seguros na cidade

Co fin de potenciar os desprazamentos en bicicleta á zona de praia, as devanditas entidades ciclistas e ecoloxistas agrupadas en VIGO CICLABEL solicitamos a creación de vías ciclistas seguras conectadas entre si, así como outras medidas destinadas á pacificación do tráfico. Esta campaña complementa á proposta realizada o pasado mes de Biciminuto, un mapa de redes ciclable en toda a cidade para fomentar os desprazamentos diarios en bicicleta.

Deste xeito propoñemos crear corredores ciclistas na avenida de Europa, na avenida de Samil e na avenida de Beiramar, dedicando un carril de ida e outro de volta á mobilidade exclusivamente en bicicleta. Ademais solicitamos implementar ciclocarrís na rúa Tomás Alonso, rúa Camilo Veiga, avenida da Atlántida, avenida da Florida, rúa de Tomás Paredes, rúa do Río e rúa de Canido, mediante a redución da velocidade máxima a 30km/h en todos os traxectos, e a colocación de lombos na calzada como medida de pacificación do tráfico rodado a motor.

A súa vez, a campaña aposta por reducir o número de estacionamentos para coches nas principais praias da cidade como medida de disuasión do uso de vehículos a motor, ademais de habilitar puntos de estacionamento de bicicletas ao longo de todas as zonas de praia de Vigo. Esta medida, ademais, actuaría como regulador de afluencia e evitaría a masificación das praias de Vigo durante a “nova normalidade” causada pola emerxencia sanitaria da Covid-19. De xeito complementario, abogamos tamén polo aumento da frecuencia do transporte público, outra medida eficaz para reducir o uso de coches para ir á praia.

Por último, as entidades asinantes solicitan ao goberno municipal a realización dunha campaña proactiva que fomente os desprazamentos en bicicleta ás praias de Vigo, así como na mobilidade diaria na cidade.

A bicicleta: unha aliada co medio ambiente e contra a Covid-19

A campaña “á praia en bici” tamén pretende concienciar sobre os beneficios ecolóxicos de usarmos a bicicleta como medio de transporte na cidade. Durante o verán, a zona litoral de praias de Vigo, que abrangue principalmente desde Alcabre até Canido, é receptora de milleiros de desprazamentos de vehículos a motor co fin de realizar un uso recreativo dos areais da cidade. Esta afluencia masiva de persoas dá lugar a un aumento considerable do tráfico rodado a motor, incrementando as emisións atmosféricas, así como a contaminación acústica e os atascos. Ademais aumenta a accidentabilidade coa convivencia con outros medios de transporte como a bicicleta, xa que na actualidade, case todas as rúas e avenidas propostas dentro da campaña teñen límites de velocidade entre os 40 e 50km/h.

En plena emerxencia climática e ecolóxica, faise máis que necesario adoptar medidas urxentes que faciliten e potencien outros medios de mobilidade sostibles, como é a bicicleta. Polo mesmo motivo, tamén é preciso fomentar o uso do transporte público, así como incrementar o número de frecuencias e liñas dos autobuses urbanos da cidade.

Por último, tal e como están a apostar en numerosas cidades europeas, a bicicleta é unha grande aliada ante a emerxencia sanitaria. A bicicleta é o mellor medio de transporte individual para os desprazamento diarios dentro das cidade e vilas, xa que permite manter a distancia social, ademais de evitar atascos, contaminación e ruído. Por outra banda, é barata, rápida e accesible para grande parte da cidadanía. Polo tanto, a bicicleta amósase como unha aposta idónea para facer fronte tanto á crise sanitaria, coma a crise climática e ecolóxica.

