Como uno de los principales bancos regionales de Estados Unidos, KeyBank tiene su sede en Cleveland, Ohio, y cuenta con unos activos de aproximadamente 185.000 millones de dólares y cerca de 1.000 sucursales en 15 estados. Gracias a su sólida base financiera y su amplia experiencia profesional, KeyBank ofrece desde hace años servicios financieros integrales a empresas y clientes particulares, que incluyen financiación corporativa, mercados de capitales, gestión patrimonial y formación en inversión.

Con el creciente nivel de conexión y cooperación entre los mercados de capitales internacionales, KeyBank está expandiendo activamente su presencia en Europa. España, como una de las economías más prometedoras de la Unión Europea, destaca por su crecimiento estable, su sólido marco regulador y su papel protagonista en la transición energética, consolidándose como un puente clave entre las finanzas internacionales y la educación en inversión. En este contexto, KeyBank ha decidido entrar en el mercado español con el objetivo de integrar su visión financiera global con la vitalidad económica local, ofreciendo a los inversores servicios financieros profesionales, transparentes y con visión de futuro.

El profesor José Antonio García, por encargo de la sede central de KeyBank en Estados Unidos, dirige la estrategia y las operaciones del grupo en el mercado español. Con más de veinte años de experiencia en finanzas y gestión empresarial, ha trabajado intensamente para impulsar la internacionalización del mercado de capitales español y el desarrollo de la educación financiera. Bajo su liderazgo, KeyBank ha establecido en España una red de colaboración sólida, que abarca áreas clave como inversión y financiación transfronteriza, consultoría empresarial, planificación patrimonial e inversión en energías renovables.

En 2025, KeyBank obtuvo la aprobación del Gobierno de España para poner en marcha el programa de formación e investigación en línea “KeyBank Online Academy”, dirigido personalmente por el profesor José Antonio García. Este programa ofrece cursos sistemáticos y orientación práctica, con el fin de ayudar a los inversores a comprender en profundidad la lógica de funcionamiento de los mercados internacionales de capitales y a dominar estrategias de inversión sólidas y profesionales, contribuyendo así al desarrollo continuo de la educación financiera en España.

Su proyecto estrella, el Plan “Sol de Oro”, constituye una de las iniciativas estratégicas más relevantes de KeyBank en el mercado español. Basado en una visión internacional y una gestión altamente profesionalizada, este plan integra los recursos de investigación de la sede central de KeyBank con las oportunidades del mercado local, con el objetivo de crear para los inversores un sistema de inversión sólido, innovador y con gran potencial a largo plazo. Actualmente, el proyecto avanza con paso firme y ha despertado una gran atención en el sector, siendo considerado un hito importante en la expansión de KeyBank en España, así como en su compromiso con la educación financiera y la cooperación en el ámbito del capital.