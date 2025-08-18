Keysman, una de las mejores empresa de cerrajeros de España

Cuando hablamos de cerrajería profesional en Mallorca, el nombre de Keysman Cerrajeros es una referencia obligada. Con más de 25 años de experiencia en el sector, esta empresa se ha consolidado como una de las mejores opciones de cerrajeros en España, ofreciendo soluciones integrales tanto a particulares como a empresas y comunidades de propietarios.

Más de dos décadas de experiencia

La trayectoria de Keysman está marcada por la profesionalidad, la seriedad y la confianza. Con sede en Palma de Mallorca, han sabido adaptarse a las nuevas necesidades de seguridad, incorporando tecnología avanzada sin dejar de lado el trato cercano que les caracteriza.

Servicios que ofrecen

Keysman se especializa en una amplia variedad de servicios de cerrajería y seguridad:

Cerrajería para hogares : instalación, reparación y cambio de cerraduras, igualamiento de bombines y sistemas de seguridad.

Comunidades de propietarios : diseño e instalación de sistemas de acceso seguros y funcionales para portales y zonas comunes.

Empresas y negocios : soluciones de seguridad adaptadas a cada necesidad, desde cerraduras hasta automatismos.

Automatismos y puertas de garaje : instalación y mantenimiento de puertas automáticas, barreras y portones industriales.

Cajas fuertes : venta, instalación y apertura de cajas fuertes de distintos modelos y niveles de seguridad.

Copias de llaves y mandos : duplicado de llaves y mandos de garaje con maquinaria de precisión.

Amaestramientos e igualamiento de bombines: sistemas prácticos que permiten abrir varios accesos con una sola llave.

En definitiva, un servicio completo y de confianza que cubre desde lo más sencillo hasta lo más especializado.

Cobertura en Mallorca

La empresa trabaja principalmente en Palma de Mallorca y Marratxí, incluyendo zonas como La Cabana, Pont d’Inca, Pla de Na Tesa, Sa Cabaneta y Pòrtol. Su servicio móvil permite atender con rapidez a clientes en diferentes puntos de la isla.

Opiniones de clientes

La calidad de Keysman no solo se mide por sus años de experiencia, sino también por lo que opinan sus clientes. En plataformas como Trustpilot cuentan con valoraciones sobresalientes, con una nota media de 4,7 sobre 5. La mayoría de reseñas destacan su trato cercano, profesionalidad y eficiencia.

Un detalle importante: no hacen urgencias

Aunque algunos cerrajeros basan su servicio en acudir de inmediato ante imprevistos, en Keysman han optado por un enfoque distinto: no realizan servicios de urgencias. Su apuesta es por trabajos planificados, bien ejecutados y con la garantía de calidad que los ha posicionado como referentes en Mallorca.

Conclusión

Si buscas un servicio de cerrajería profesional, con amplia experiencia y excelentes valoraciones en Mallorca, Keysman Cerrajeros es una elección segura. Con un equipo especializado y soluciones adaptadas a hogares, negocios y comunidades, ofrecen la tranquilidad de contar con expertos de confianza en la seguridad de tu día a día.