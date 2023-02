La empresa reaseguradora Ocean RE repasa su innovación y consolidación estratégica

“Nuestra cultura ganadora define las actitudes y comportamientos necesarios para hacer de nuestra visión una realidad”, son las declaraciones del equipo profesional de Ocean RE. De esta manera, la reaseguradora da inicio a un nuevo periodo activo reforzando su propia estrategia de éxito y consolidando sus actividades de manejo de riesgos y oportunidades.

El progreso de los planes estratégicos se fundamenta en el deseo de su equipo profesional de seguir creciendo y evolucionando en el mercado de seguros y reaseguros. Actualmente, la reaseguradora tiene licencia de compañía de seguros de clase 2, y está agencia AM Best incluyendo Barbados, Panamá, Argentina, Estados Unidos, México, Reino Unido, Perú y Colombia.

Durante casi dos décadas, la empresa de seguros y reaseguros conocida como Ocean International Reinsurance Company Limited se ha especializado en proporcionar programas de alta gama en relación a las transferencias de riesgos para desarrollar las capacidades de sus clientes, de forma que logren hacer frente a las necesidades cambiantes del mercado.

A la par, a finales del 2022 la reaseguradora Ocean RE ha renovado por octavo año consecutivo su calificación de excelencia “A -” otorgada por la AM Best en las áreas de fortaleza financiera y calificación crediticia de emisor a largo plazo. En declaraciones de la agencia AM Best, la reaseguradora ha mantenido sus altos niveles de capitalización ajustada por riesgo dentro de su índice de adecuación de capital, reflejando su solidez financiera, operativa y comercial.

Debido a su solidez y fortaleza en el sector, Ocean RE ha logrado ampliar su línea de negocios y cartera de clientes mediante el establecimiento de grandes fusiones y adquisiciones operativas. A día de hoy, la empresa cuenta con un patrimonio aumentado que asciende a más 250 millones de primas suscritas.

Ocean RE completa la alineación de operaciones con la MGA Insight RE

Después de años colaborando juntos en operaciones de alto nivel, los directivos de las empresas especializadas, Carlos Chamorro de Ocean RE y Guillermo Eslava de Insight RE, se dedicaron a completar la alineación de sus operaciones con la finalidad de promover la confiabilidad y el soporte en todos sus movimientos.

La adquisición del MGA representó para Ocean RE un impulso en su creciente plan de globalización, permitiendo que la reaseguradora extienda su portafolio de productos y establezcan nuevas oficinas representativas en distintos mercados internacionales. Con sus oficinas principales en Barbados y las de representación en cuatro importantes ciudades, Ocean RE continuará expandiendo su cobertura territorial actual establecida en más de 130 países.

Guillermo Eslava con el equipo de la agencia Insight RE han ayudado a la reaseguradora a expandir sus líneas financieras y aumentar su huella global como un referente de seguros y reaseguros mediante la monitorización de una serie de operaciones de la reaseguradora y buscando nuevas oportunidades con nuevos clientes.

Según las previsiones de la operación, se espera que Guillermo Eslava, CEO y suscriptor líder de Insight Reinsurance, suceda a Carlos Chamorro a finales del primer trimestre del presente año. Cabe acotar que Chamorro se mantendrá en la junta directiva de la reaseguradora como Presidente.

“Estamos muy complacidos de asociarnos con Guillermo, brindando nuestra modesta capacidad de suscripción y nuestro pleno apoyo a Insight RE (…) Confiamos en que Insight RE será un éxito y un actor importante en los mercados de reaseguros internacionales en el futuro cercano” declara Carlos Chamorro, actual CEO y responsable de operaciones globales de Ocean RE.