La Policía Nacional le deniega a una agente permiso para llevar a su hijo al médico en la comisaría de Vigo

La Confederación Española de Policía –CEP, sindicato representativo de la Policía Nacional, denuncia que a una agente de la Policía Nacional de Vigo se le ha denegado el permiso solicitado para ausentarse de su trabajo el tiempo mínimo imprescindible para llevar a uno de sus hijos al médico ante la imposibilidad de mover la cita médica.

“Nos encontramos ante una situación y normativa retrógrada. Y es que hoy día con las largas listas de espera y las citas automáticas dadas por la sanidad pública es prácticamente imposible programar una cita médica que no coincida con que una persona con un menor o dependiente a su cargo no se encuentre en su puesto de trabajo, y menos en la sociedad de hoy día en la que tanto madre o padre trabajan ambos” indican, a la vez que apunta su portavoz nacional Agustín Vigo, “es inconcebible que en pleno siglo XXI las empresas privadas tengan adecuado y regulado un convenio a la realidad social y la Policía Nacional esté anclada en tiempos pasados”.

En este caso, la conciliación y el deber como padre choca contra la circular de la Dirección General de la Policía, de 03 de mayo de 2016, sobre vacaciones, permisos, licencias y otras medidas de conciliación de los funcionarios de la Policía Nacional que remarca “que no pueden entenderse como deber inexcusable los deberes de carácter social, ……,, ni los derivados de la voluntad del propio empleado público, tales como el acompañamiento de un hijo u otro familiar al médico”, así mismo, esta misma normativa remarca dentro de los deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. “Hay otros casos, relacionados con los deberes de conciliación de la vida familiar y laboral, en los que un familiar directo o dependiente del funcionario requiere asistencia médica ordinaria o de urgencias, pero no hospitalización debiendo permanecer en el domicilio asistido permanentemente”. Una normativa que aplicada de manera literal por la jefatura policial imposibilita a un agente a llevar a una persona dependiente a su cargo a una cita médica sin que se pueda ausentar el tiempo mínimo imprescindible de su puesto de trabajo.

La CEP ha dirigido sendos escritos a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, a su División de Personal y al Ministerio de Igualdad para que inicien los procedimientos necesarios para cambiar una circular retrógrada que fomenta el absentismo laboral.

Es a esta normativa retrógrada en el año en el que vivimos a la que se agarran los jefes policiales para denegar el tiempo mínimo imprescindible para que un agente lleve a su hijo al médico si después no permanece el menor en el domicilio asistido permanentemente, lo que a juicio de esta organización es un llamamiento al absentismo laborar de los funcionarios, que en este caso deberán una vez realizada la asistencia médica quedarse con sus hijos o dependientes en casa.

“Una norma a todas luces desfasada que permite a un funcionario tener un permiso para ausentarse de su trabajo cinco días si ingresan a su cuñado el de Cuenca y que no te permite ausentarte unas horas para lleva a tu hijo a una cita médica, es el sinsentido aplicado a la máxima potencia”, remarcan desde el sindicato CEP, que apelan a un cambio rápido de normativa para que los agentes no dependan de la buena voluntad y parcialidad de su Jefatura, o de que esta no se haya levantado ese día con el pie cambiado que le cause un perjuicio irremediable.