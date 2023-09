La Xunta defiende el modelo turístico gallego actual como un paradigma de éxito que permitió poner a Galicia de moda

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, compareció esta mañana delante de la Comisión 6ª para poner en valor el modelo turístico gallego, un modelo de excelencia que se mostró de éxito a lo largo de este tiempo y que permitió a Galicia no solo afrontar mejor la pandemia de la COVID19 si no que posibilitó que nuestro territorio se había puesto de moda.

Cicloturismo, turismo activo, rutas por las carreteras gallegas, miradores, rutas gastronómicas y, por supuesto, el Camino de Santiago, conforman una oferta diversificada y de calidad centrada en la puesta en valor de nuestros recursos endógenos. “Es un modelo que nos permitió conseguir las cifras de visitantes más altas de la historia de Galicia el año pasado con 6,5 millones de visitantes y pasar de 0 peregrinos en el mes de abril del año 2021 a más de 437.000 en el año 2022”, explicó el director de Turismo de Galicia, que destacó que estos datos vinieron acompañados de un incremento de la rendtabilidad de los establecimientos turísticos así como de la mejora de los datos en el tráfico aéreo y marítimo.

Xosé Merelles destacó también programas e iniciativas, como los Espacios Naturales o la recién presentada edición del Outono Gastronómico, que permiten ahondar en la desestacionalización del turismo en Galicia, además de la captación de congresos e incentivos, que se celebran fuera de la temporada alta. Todas estas actuaciones, y tal y como muestran los resultados de la demanda turística hasta julio, permitió que Galicia había conseguido un nuevo máximo de la serie histórica de los primeros siete meses del año, gracias especialmente a la llegada de peregrinos extranjeros.

Sostenibilidad y desestacionalización

“El turismo en Galicia genera riqueza y la sociedad gallega en general percibe el turismo como algo beneficioso, lo que no significa que no tenga que seguir evolucionando, especialmente desde el punto de vista de la sostenibilidad”, un reto en el que se ingiere la ejecución de los fondos europeos Next Generation y en el que será pilar de la nueva estrategia turística en la que se comenzará a trabajar al finalizar de este año, con el objetivo de trazar la hoja de ruta del turismo de Galicia para los próximos años.