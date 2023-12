La Xunta destaca la excelente calidad y el sabor del pescado y mariscos del mar de Galicia en la XXXIII Festa do Marisco do Barqueiro

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, puso en valor la calidad y sabor del pescado y marisco de las rías gallegas así como sus beneficiosas propiedades nutricionales y animó a su consumo como parte esencial de una dieta equilibrada y saludable. El titular de Mar realizó estas manifestaciones acompañado por el alcalde de Mañón, Alfredo Dovale, en la XXXIII edición de la Festa do Marisco do Barqueiro organizada por el ayuntamiento coruñés con la colaboración de la Cofradía de O Barqueiro-Bares. Alfonso Villares felicitó a los organizadores por la consolidación de la cita gastronómica en la que se reparten alrededor de 800 raciones de producto local y también destacó la importancia de la organización de este tipo de eventos en la exaltación y promoción de los productos pesqueros entre los consumidores.

En la fiesta, que contó como pregonero con el actor y humorista estradense Jose Manuel Rodríguez Puente, Isi, además de degustar apetitosas bandejas de marisco variado los asistentes también pudieron disfrutar de un completo programa de actividades que incluyó diversas actuaciones musicales. Además contó con el tercer mercado local y artesanal con piezas creadas a mano a los que se sumaron productos de proximidad y ecológicos como chocolates, libros de segunda mano, productos de la huerta, pintura, miel, alimentación, trabajos en madera, juguetes y otros artículos.