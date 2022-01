La Xunta impulsa la Travesía Náutica Xacobea como modelo de turismo seguro, sostenible y de calidad

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira del Mar, Rosa Quintana, participaron hoy en la última jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid en la presentación organizada por Portos de Galicia para dar a conocer la iniciativa El Camino por mar. Travesía náutica xacobea.

Ante el éxito que tuvo el año pasado, con un viaje a través del Cantábrico, este año se llevará a cabo una experiencia de mayor alcance por el Mediterráneo y el Atlántico, ya que el objetivo es repetir parte del itinerario que, según la tradición, recorrieron los restos del Apóstol por mar, en este caso partiendo de Andalucía para llegar a Galicia pasando por Portugal.

Alfonso Rueda garantizó el apoyo de la Xunta a proyectos como este que se encuadran en el turismo náutico porque, además de ser una práctica en auge en Galicia, coincide con el modelo de turismo por el que apuesta la comunidad: seguro, sostenible y de calidad. El vicepresidente primero, además, recordó que la travesía este año será internacional y agradeció el apoyo de Andalucía y de Portugal. “Saben muy bien que el Xacobeo y el Camino son un plus añadido, ya que por sus tierras atraviesan la Vía de la Plata y el Camino Portugués”.

Rosa Quintana, por su parte, animó a todos los presentes a visitar Galicia por mar realizando esta Travesía Náutica Xacobea 2022 con el objetivo de que puedan disfrutar de una tierra y de un mar que se encuentran en una esquina de Europa, pero muy cerca de cualquier punto del mundo por vía marítima. “Los paisajes gallegos del mar vistos desde tierra son espectaculares, pero los que se generan de la costa vista desde el mar aun lo son más”, subrayó la titular de Mar para poner en valor las bondades de Galicia como destino turístico.

En esta línea, Alfonso Rueda confió en que este 2022 Galicia pueda celebrar el Xacobeo 21-22 que merece y que sea el gran año del turismo para la comunidad porque ofrece una propuesta tranquila en espacios abiertos y en contacto con la naturaleza que buscan los viajeros pospandemia.

En este sentido, indicó que el refuerzo del mensaje de Galicia como destino seguro y de calidad permitió el año pasado situar a la comunidad en los puestos de cabeza de la recuperación del turismo en toda España, casi 25 puntos por encima de la media nacional con 3,5 millones de viajeros y 8 millones de noches, siendo el único destino que en agosto superó las cifras turísticas de 2019. Además, en el Camino de Santiago se superaron todas las expectativas con 180.000 Compostelas, 40.000 más que las 140.000 con las que estaba previsto cerrar el año 2021.

El vicepresidente primero de la Xunta recordó que Galicia volverá a estar de moda este año, al igual que lo estuvo el año pasado gracias al esfuerzo del sector y al apoyo de la Xunta para contribuir a su recuperación con más de 120 millones de euros en distintas líneas de ayuda y medidas pioneras, como el bono turístico para inyectar liquidez mediante el consumo interno, o el seguro coronavirus para ofrecer un plus de tranquilidad cubriendo los gastos derivados ante un caso de infección por covid.

En este año, la Xunta espera mejorar los datos cuantitativos y cualitativos para consolidar Galicia como un destino de excelencia, rentable y sostenible aprovechando el tirón del Xacobeo y los proyectos financiados con fondos europeos Next Generation.

En la presentación del Camino por mar. Travesía Náutica Xacobea, el vicepresidente primero y la conselleira de Mar estuvieron acompañados, entre otros, de la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; y de los delegados territoriales de la Xunta.