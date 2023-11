La Xunta premia una instalación interactiva inspirada en la amistad entre Eisenman y Hejduk en la convocatoria de Intervenciones Artísticas en las Torres del Gaiás

La Xunta de Galicia, a través de la Cidade da Cultura, viene de seleccionar la propuesta H+E, presentada por la artista visual Isabel Merchante y el crítico, comisario y historiador del arte Óscar *Manrique, como ganadora del Concurso de Intervenciones Artísticas en las Torres Hejduk, convocado entre los creadores participantes en el XIII Encuentro de Artistas Nuevos, EAN13. Se trata de una instalación interactiva y, al tiempo, un tributo artístico a la conexión que nos vincula la otros seres humanos. Se inaugurará coincidiendo con la celebración del próximo EAN14, en agosto de 2024.

H+E es una alegoría de la amistad que unió a los arquitectos John Hejduk y Peter Eisenman, y que se materializó en la construcción de estas dos torres en el Gaiás tras el fallecimiento de Hejduk, a pesar de no formar parte del proyecto original de la Cidade da Cultura. Originalmente diseñadas como torres botánicas para el parque compostelano de Belvís, Peter Eisenman propuso la construcción de las Torres Hejduk en el Gaiás tras la muerte en el año 2000 de su amigo y compañero en el grupo arquitectónico estadounidense conocido como The New York Five. Las dos torres se convirtieron así en el primero edificio que se erigió en el complejo, y también en uno de los más icónicos de Santiago de Compostela.

Isabel Merchante y Óscar Manrique recuperan en H+E la esencia de cooperación y creación compartida que unió la visión de Hejduk y la dedicación de Eisenman y diseñan una instalación interactiva que para funcionar requiere la participación de cuando menos dos personas al mismo tiempo. La torre de cristal y la torre de piedra se conectan a través de una barra que, al ser tocada nos sus extremos por las personas visitantes, crea una atmósfera visual y sonora en las dos torres, única de cada vez, a través de una instalación suspendida de cables de fibra óptica y luces led que recuerdan a conexiones neuronales, ramificaciones vegetales o el destello de las estrellas.

Apoyo a artistas emergentes

La propuesta fue seleccionada entre un total de 12 proyectos recibidos la esta convocatoria, que anualmente se realiza entre los y las artistas emergentes que participan en el Encuentro de Artistas Nuevos. La iniciativa procura apoyar y dar visibilidad a nuevos talentos, ofreciéndoles un espacio expositivo no convencional a través de una plataforma de apoyo al arte contemporáneo tan reconocida y consolidada como el Encuentro de Artistas Nuevos, que el próximo año cumplirá 14 ediciones. Precisamente coincidiendo con el próximo EAN se inaugurará esta instalación artística que podrá visitarse en las Hejduk entre agosto de 2023 y enero de 2024.

Biografías de los artistas

Isabel Merchante (Madrid, 1999) es artista visual, escalonada en Bellas Artes y Diseño por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Actualmente cursa el máster Contemporary Art Practice en el Royal College of Art de Londres, donde reside. Realizó exposiciones individuales como Harmony, en MARTE, Castellón (2022) y Refugio de las luces en Biblioteca Xenius, Madrid (2022), participando también en exposiciones colectivas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el Centro de Arte Moderno de Tetuán (Marruecos), en Matadero Madrid o en la Galería 12:00 de Bogotá, entre otras. En 2023 fue premiada en los XXXIV Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid y recibió también el 1º Premio Anual We:Now.

Óscar Manrique (León, 1994) es comisario independiente, crítico y historiador del arte especializado en arte contemporáneo y cultura visual. Sus investigaciones se centran en la antropología de la imagen, estudiando las metamorfosis que estas pueden sufrir en el mundo contemporáneo. Trabaja también desde una arqueología del presente, centrada en el residuo, en el cotidiana, en el kitsch y, en definitiva, en todo aquello que la historiografía descartó y que sirve para establecer noticias y diversas lecturas, especialmente aquellas que previsualizan maneras de mirar hacia el futuro.