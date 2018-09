Lanzan o manifesto en apoio ás 19 de Meirás

Diversas persoas de relevancia do mundo da cultura e da política galega e internacional lanzan un manifesto en apoio ás 19 persoas imputadas por denunciar o Franquismo en Meirás.

Piden contar co teu apoio. Podes ler e asinar o manifesto nas seguintes ligazóns:

Galego | Catálá | Castellano | English | Euskera | Français | Italiano | Português | APOIOS RECIBIDOS

Promotoras do manifesto:

_ Carlos Babío

_ Paula Carballeira

_ Paulo Carril

_ Cristina Domínguez

_ Pilar García Negro

_ Sonia Lebedynski

_ Margarita Ledo

_ Miguel de Lira

_ Ana Miranda

_ Alfonso Pato

_ Óscar Pazos

_ Manuel Pérez Lourenzo

_ Ana Pontón

_ María Reimóndez

_ Manuel Rivas

_ Francisco Rodríguez

_ Uxía Senlle

_ Suso de Toro

_ Artur Trillo

Apoios internacionais:

_ Ramón Cotarelo, escritor e politólogo.

_ Willy Toledo, actor e activista.

_ Lluis Llach, músico, cantautor e activista catalán.

_ Ramón Grosfoguel, sociólogo portorriqueño e profesor na universidade de Berkley

_ David Minoves, presidente do Centre Internacional Escarré per a las Minories Ètniques i les Nacions, CIEMEN

_ Josep Cruanyes i Tor, presidente da Comissió de la Dignitat, Catalunya.

_ Bernardo Atxaga, escritor vasco.

_ Valtònyc, rapeiro e exiliado político.

_ Arnaldo Otegi, coordinador xeral de EH Bildu

_ Dimitris Papadimoulos, Vicepresidente do Parlamento europeo.

_ José Bové, deputado de Les Verts (Franza) no Parlamento europeo

_ Barbara Spinelli, deputada da Comisión das Liberdades (Italia).

_ Jordi Solé, deputado de ERC no Parlamento europeo.

_ Martin Schwirdewan, deputado de Die Linke no Parlamento europeo.

_ Martina Andersson, deputada do Sinn Féin no Parlamento europeo.

_ Marie-Pierre Vieu, deputada do Front de Gauche (Franza) no Parlamento europeo.

_ Bart Staes, deputado de Groenen (Flandes) no Parlamento europeo.

_ Stelios Kolouglou, deputado de Syriza (Grecia) no Parlamento europeo.

_ Izaskun Bilbao, deputada do EAJ-PNV no Parlamento europeo.

_ Jordi Sebastiá, portavoz de Compromís no Parlamento europeo.

_ Marisa Matías, deputada do Bloco de Esquerda no Parlamento europeo.

_ Joao Ferreira, deputado do PCP no Parlamento europeo.

_ Ana Gomes, deputada do PS de Portugal no Parlamento europeo.

_ Pascal Duran, deputado de Les Verts (Franza) no Parlamento europeo.

_ Marco Affronte, deputado independente de ALE-Os Verdes (Italia) no Parlamento europeo.

_ Miroslav Mitrofanovs, deputado independente de ALE-Os Verdes (Letonia) no Parlamento europeo.

_ Jean Lambert, deputada de Greens (Reino Unido) no Parlamento europeo.

_ Daniel Caggiani, deputado do Frente Amplio de Uruguai.

_ Diego Mansilla, deputado Mercosur (Arxentina).

_ Ricardo Canese, parlamentario Mercosur (Paraguai)

_ Orquidea Minetti, deputada do Frente Amplio de Uruguai.

_ Lilián Galán, deputada do Frente Amplio de Uruguai.

_ Manuela Mutti, deputada do Frente Amplio de Uruguai.

_ Julio Battistoni, deputado do Frente Amplio de Uruguai.

_ Sebastián Sabini, deputado do Frente Amplio de Uruguai.

_ Luís Gallo, deputado do Frente Amplio de Uruguai.

_ Jorge Meroni, deputado do Frente Amplio de Uruguai.

_ Ernest Urtasun, deputado de ICV no Parlamento europeo.

_ Miguel Urban, deputado de Podemos no Parlamento europeo.

Máis apoios recibidos.