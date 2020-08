Las tendencias en prendas y accesorios que marcan pauta para este 2020

Piezas básicas, como una sencilla camisa blanca, pueden pasar de lo simple a lo sofisticado con algunos elementos clave que permitan realzar las mismas. Unos leggins de cuero o algunas joyas clásicas y elegantes, pueden convertir un look tradicional en uno más audaz en cuestión de segundos.

El 2020 se ha visto marcado por la ola de nuevas tendencias en el mundo de la moda. La situación mundial actual ha provocado algunos cambios, incorporando nuevos elementos, como la utilización de mascarillas como accesorio de moda.Â

Prendas clásicas como las joyas o los atrevidos leggins, se han puesto al corriente de las últimas tendencias, permitiendo que el vanguardismo se pueda combinar con la tradición y puedan ser llevadas en el día a día, para así poder lucir looks elegantes o audaces que estén a la moda.

Las joyas representan elegancia y presencia

Uno de los accesorios más utilizados por mujeres y hombres en el día a día son las joyas. Anillos, pulseras y colgantes permiten potenciar un outfit y dotarlo de presencia y elegancia, llegando a ser incluso el centro de atención en algunos outfits. Las joyas son accesorios muy versátiles, pues permiten montar looks casuales, así como algunos sofisticados para eventos más especiales.

Es preciso considerar para qué propósito se piensa comprar la joya; si es para el día a día o para usar en algún evento social, como una boda o una fiesta especial. También es fundamental determinar si se quiere un colgante que destaque frente a un outfit más sencillo, o si lo que se busca es un complemento.

Existen una gran cantidad de joyerías disponibles para encontrar el accesorio perfecto, y muchas de ellas se pueden encontrar vía online de una manera segura y práctica. Una de las tiendas más reconocidas es Moon Plata, la cual se ha especializado en joyas de plata. Su catálogo contiene diseños únicos y atemporales, perfectos para conseguir un look elegante y sofisticado.

Hay joyas disponibles para todos los gustos y estilos, que independientemente de ser clásicas, se pueden incorporar a las últimas tendencias del mundo de la moda.Â

Personalizar los colgantes nunca pasa de moda

Algunas mujeres amantes de las joyas no se conforman con los diseños disponibles en las tiendas, por lo que deciden personalizarlas. Esto permite darles un toque único y especial a sus accesorios, de manera que sean completamente fieles a su estilo particular.

Una de las últimas tendencias dentro de la personalización de joyas es la de los colgantes con nombre en plata de ley. La idea es tener una pieza con la que se pueda conseguir una identificación automática de una forma elegante y sofisticada.

Empresas como Only Silver realizan estos colgantes de manera artesanal, teniendo un catálogo de más de 50 joyas a precios bastante competitivos, ya que no trabaja con intermediarios. En el caso de que no estén disponibles las joyas con un nombre específico, es posible encargarlo. De esta manera, se recibirá el collar personalizado en un plazo de 7 días.

Estos colgantes también son ideales para regalar. Con ellos es posible entregar un obsequio especial, mostrando que este presente fue elegido con mucho cuidado y cariño.Â

Leggins de cuero para conseguir un estilo atrevido

Las tendencias de moda de los últimos años se han inclinado en una especie de dualidad entre lo tradicional y lo audaz. Esto se logra mezclando piezas clásicas con prendas más atrevidas, con lo que se crean outfits únicos que marcan estilos únicos. Y es que si la personalidad de la mujer es energética y original, el armario tiene que representarla.

Los mejores leggins de cuero permitirán que cualquier mujer pueda conseguir ese look casual pero con carácter. Es posible combinarlos para crear outfits espectaculares, ya sean de color negro o de otro tono o modelo menos común.

Esta prenda tiene el plus de ser muy apretada, de manera que estilizan las curvas y realzan los glúteos. Es ideal para que la figura luzca más esbelta, lo que obviamente es el interés de todas.

Los leggins de cuero modernos son elaborados con materiales menos calurosos, para que así puedan ser utilizados durante el verano. También están los que siguen ofreciendo protección contra el frío, siendo piezas obligadas para llevar en la época de invierno.