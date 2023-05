Lorenzana presenta en la oficina de empleo de As Pontes el sistema ‘EMI’ que integrará la inteligencia artificial para mejorar el apoyo a las personas que buscan trabajo

La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, visitó hoy la oficina de empleo de As Pontes, donde abordó con el personal las nuevas medidas que la Xunta de Galicia implementará en los próximos meses para modernizar el servicio gallego de empleo, y que supondrán una mejora en la casación de la demanda laboral con la oferta de puestos por parte del tejido productivo y para reforzar la orientación y prospección del mercado para colectivos con dificultades.

Lorenzana mantuvo un encuentro con el personal de As Pontes, a lo que agradeció de antemano su implicación en el proceso de cambio que afectará a las oficinas y que pasa por la digitalización de los procedimientos que aprovecharán las potencialidades de la inteligencia artificial a través del sistema EMI (Empleo inteligente).

Tal y como destacó, una de las principales novedades en el servicio será la implementación de la nueva herramienta ya en este mes de mayo, y con carácter piloto, en tres oficinas (Cambados, Pontevedra y Ordes). Basada en la inteligencia artificial permitirá ajustar en tiempo real las demandas de mano de obra del tejido productivo a los perfiles de las personas demandantes registradas por el servicio público.

Se tratará, tal y como destacó la titular de Promoción do Emprego, de aprovechar las posibilidades que brindan la inteligencia artificial y la analítica avanzada en pro de la generación de más de mejor empleo en Galicia.

El Gobierno gallego, por otra parte, realizará un seguimiento intensivo de las personas usuarias de las oficinas con mayores dificultades para encontrar trabajo, informó la representante autonómica en el curso del encuentro.

La oficina de As Pontes cuenta desde este año con una persona de refuerzo que asume las tareas de orientación y prospección laboral. Se trata de un de los 136 puestos creados por la Consellería de Promoción do Emprego de manera estructural este año para brindar una mejor atención a los colectivos prioritarios y brindarles más y mejores oportunidades.

Entre otras funciones, el área de orientación asumirá en As Pontes el desarrollo del nuevo programa de seguimiento intensivo de la demanda de empleo, para ayudar y apoyar de manera más personalizada a usuarios inscritos en el Servizo de Emprego de Galicia que presentan dificultades para encontrar un trabajo.

El programa pondrá el acento en las personas que presenten las siguientes casuísticas: que hayan rechazado una oferta de empleo o abandonen sin justificación un servicio de orientación o/y de formación; que lleven más de 5 años de inscripción ininterrumpida en el Servizo de Emprego de Galicia sin acceder a un puesto y que no tengan itinerario o plan personalizado activo en los últimos 12 meses; las que no hayan confirmado su disponibilidad para tres ofertas en un período de un año; o las que no se presenten a citas de orientación laboral en los centros colaboradores del servicio, sin posibilidad de contacto telefónico y carentes de un itinerario o plan personalizado de empleo activo.

A estas personas, informó la conselleira, se les otorgará información y se les explicará de manera individual los recursos que les ofrece el Servizo Público de Emprego de Galicia, con la finalidad última de la mejorar su empleabilidad.

Lorenzana abogó por hacer partícipe al personal de las oficinas en el proceso de renovación integral en el servicio público que está acometiendo la Xunta. En la reunión de hoy con el personal de As Pontes, agradeció el esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores ante los cambios que están enfrentando.

La oficina de empleo de As Pontes, situada en la calle Emilia Pardo Bazán, atendió en el año 2022 más de 4.200 citas.