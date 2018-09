O Concello de O Porriño organiza, dentro da programación das ‘Festas do Cristo 2018’, o ‘1º Pinchonen@’, aprobado polo Pleno Infantil

Connect on Linked in

A Concellería de Xuventude do Concello do Porriño a través da súa OMIX, impulsa a iniciativa de participación infantil e adolescente, enmarcada na candidatura do Porriño ao recoñecemento de Cidade Amiga da Infancia de UNICEF.

No tempo que se leva traballando conxuntamente con centros escolares no recoñecemento do Porriño de “Cidade Amiga da Infancia”, entre outros resultados acadouse a creación do ‘Consello Municipal de Infancia do Porriño’, órgano que representa a tódolos nenos, nenas e adolescentes deste concello.

Este órgano acordou no último Pleno, entre outras iniciativas, a idea de realización do “Pinchoneno’, con produtos saudables e “non tan saudables” durante as datas 14 e 15 do mes de setembro, coincidindo coa antesala das festas locais. Esta proposta logo de ser traballada nas aulas, e debatida no salón de plenos, foi aprobada por unanimidade no Pleno infantil do pasado mes de abril.

En resposta a esta demanda, dende a Concellería de Xuventude co apoio da Concellería de Festas levarase a cabo, a primeira edición deste ‘1º Pinchonen@’ dacordo co Pleno. Unha actividade especial, cun atractivo formato que, ademais, supón primeiro paso para tratar de consolidalo e acadar en futuras edicións a implicación do sector da hostalería e o comercio local.

Dende a Concellería de Educación sinálase que “agora o mais importante é dar resposta a esta iniciativa de participación infantil, enmarcada na candidatura do Porriño ao recoñecemento de Cidade Amiga da Infancia de UNICEF, tratando de atender as opinións, intereses e necesidades dos veciños e veciñas mais novos”.

concerto infantil, un show cooking, un obradoiro de cociña, un photocall ou agasallo. O ‘ Pinchonen@’ contará cunha completa axenda de actividades , que serán levadas a cabo na “carpa do Roxy”: entre outras, un

Así mesmo, estará presente “Miri”, participante do 5º Masterchef-España, nos diversos talleres e actividades programadas para esas datas. Tamén estará Noemí Férnandez, segunda clasificada na final do programa ‘La Voz Kids’, veciña do Porriño, e tamén a famosa cociñeira e blogueira Inés Carcacía.

En relación cos obradoiros, dende a Concellería de Educación subliñase que: as prazas nos mesmos serán cubertas entre os interesados por rigorosa orde de chegada ao recinto no día da súa realización; as idades dos participantes serán desde os 7 ata os 14 anos; o Público que así o desexe poderá asistir ata completar aforo, 200 persoas máximo e o ‘Photocall’ para as dúas datas, non ten límite de aforo.

ri ri