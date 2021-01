Abel Caballero e Luis Espada mantiveron este martes un encontro no Concello no que abordaron o traballo que está a desenvolver o Valedor do Cidadán en diferentes ámbitos de interese para a cidade. O alcalde cualificou o labor realizado por Luis Espada como “excepcional” destacando os seus estudos sobre o ruído ou sobre o tráfico “que lle quero agradecer”.

