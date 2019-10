OCU considera positivas pero insuficientes as medidas “Ecodiseño” propostas pola UE

A UE acaba de aprobar o paquete “Ecodiseño” que mellorará cinco tipos de produtos que a maioría dos consumidores posúen nos seus fogares: lámpadas, refrixeradores, televisores, lavalouzas e lavadoras. Segundo estas novas medidas, ademais de ser máis eficientes enerxicamente, os electrodomésticos terán que ser máis fáciles de reparar e, nalgúns casos, máis seguros.

A Organización de Consumidores e Usuarios valora de forma positiva estas medidas, con todo, cre que deberían ser máis ambiciosas. Por unha banda, porque a regulación debería incluír no mesmo sentido máis categorías de produtos. E, por outro, porque se debería de facilitar aos consumidores a reparación dos seus produtos por si mesmos e mellorar a durabilidade.

Segundo OCU, algunhas pezas de reposto e consellos de mantemento só estarán dispoñibles para reparadores profesionais. Isto significa que as persoas que están dispostas a reparar por si mesmas os seus aparellos, especialmente por razóns económicas, non poderán facelo. Así, OCU cre que, se se pretende que os consumidores realmente gocen do seu dereito para reparar, os fabricantes deberían facer que a reparación fose accesible.

Ademais, OCU cre que as novas medidas deberían ir máis aló para facilitar aos consumidores ter bens máis duradeiros: é útil que haxa repostos dispoñibles, pero o tempo de entrega máximo de 3 semanas é demasiado longo, por exemplo, para unha familia cunha lavadora rota. Na práctica, o inconveniente continúa durante polo menos un mes, porque unha vez que se entrega a peza de reposto, a lavadora aínda debe repararse.

OCU leva tempo solicitando que se tomen medidas contra a obsolescencia prematura dos produtos e ten en marcha a campaña “longa vida ao que compro”, a través da que solicita unha lei que, igual que establece que un produto debe ser seguro, obrigue tamén a que sexa duradeiro. Esta lei deberá ademais protexer ao consumidor á hora de denunciar e reclamar os seus dereitos.

Ademais, a través desta campaña OCU pide que:

O produto sexa deseñado de forma que non haxa pezas de calidade deficiente que se deterioren prematuramente, que sexan demasiado fráxiles para o uso normal do dispositivo ou se use un ensamblado con materiais que impidan a súa apertura para reparación.

Reparar o produto teña un custo notablemente inferior ao de comprar un produto novo.

O prezo dos consumibles non poida ser superior ao do produto novo.

A garantía sexa superior aos dous anos obrigatorios actualmente en España. E que esa garantía sexa real (agora só atribúese a problemas do produto durante os primeiros 6 meses).

Os fabricantes informen claramente o produto: sobre a súa vida útil prevista, os seus repostos, as posibilidades de reparación, etc.

OCU lamenta que sigamos inmersos nun modelo de economía lineal (de comprar, usar e tirar) e considera necesario evolucionar cara a un modelo circular no que os produtos duren o máximo e minimizar así o impacto que sobre os recursos e o medioambiente implica producir outro novo cada pouco tempo.

A pesar de que todos os aparellos teñen data de caducidade e que nalgún momento necesitarán unha reparación, a Organización de Consumidores considera que este momento adoita chegar demasiado pronto. Segundo unha enquisa recente realizada por OCU, polo menos a metade dos móbiles e as lavadoras sofre algún dano antes de que pasen cinco anos.

A Organización lembra ademais que hai opcións alternativas para evitar refugar os aparellos, como vendelos en canles de segunda man ou entregalos de balde nos establecementos de venda para que sexan reciclados.