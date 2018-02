Opinión por Xosé Collazo Castro | Centro de alta resolución do Morrazo

Connect on Linked in

por Xosé Collazo Castro

Parece que voltan as promesas con forza, esta vez no campo prioritario da saúde.

Uns partidos politicos de Cangas colocaron vizosamente, no día de onte e hoxe, a apremiante necesidade de resolver os moi graves problemas que temos a totalidade dos vicinhos do Morrazo.

O problema é que a cousa non é de hoxe, hai máis de 20 anos que estamos a reivindicar e loitar en todo o Morrazo por dotacións de atención sanitaria dignas para unha povoación que, nesta comarca (contemplada como a unidade histórica que sempre foi), supera os 75.000 habitantes (e no verán por volta de 120.000).

O problema e a singularidade da nosa loita é que 20 anos atrás muitas ducias de miles de persoas e TODOS os partidos e TODOS os concelhos demandamos un Hospital Comarcal que se comtemplaba e prometía en TODOS os programas políticos, que despois de peripecias non escritas, ningunha explicación e outros misterios, foi desbotada por non realista ou así…

Daquela, a solución definitiva, con apoio da Xunta!, era seica un Centro de Alta Resolución (CAR), logo de ser desbotada sen NINGUNHA transparencia a primeira idea do Hospital Comarcal (iniciativa na que este servidor participou activamente).

Pois ben, nos últimos días os de Cangas acordáronse de voltar a situar a cuestión do CAR con forza e ademáis tenhen unha localización “perfeita” (o antigo edificio da conserveira MASSÓ).

Todo ok., todo moi ben, unha solución para os problemas Morrazo desde Cangas, para o que anuncian propostas e convocatorias desde a Alcaldía de Cangas e de colectivos (de Cangas) e consensos das forzas vivas (de Cangas) para constituir unha mesa “mesa de trabalho”, en Cangas.

Tamén falan de convocar a preceptiva reunión do Conselho Municipal de Sanidade (de Cangas)

Logo, eu pergunto, os de Moanha e Bueu non tenhen nada que dicir desde o principio?, e o resto do Morrazo (parte de Vilaboa e no seu caso Marín)?, tamén non?.

Os criterios que os colectivos, partidos e institucións tinhamos no 2003, 2004 e 2005 sobre a área susceptíbel de ser atendida e o servizo que necesitamos xa non valen?.

Poderíamos dunha vez continuar a falar en base a criterios de racionalidade e asentamento povoacional (sen desbotar os criterios e a experiencia daqueles anos) e nunca desde un localismo indisimulado e a imposición centrípeta da que si que protestamos muito cando, e con razón, nos venhen dadas desde a outra beira da Ría?

E, sobre todo podemos falar todos e todas con sentidinho, sensibilidade unitaria, racionalidade de comarca e sobre todo tranquilidade, que non ven de tranca, a pesar que as eleicións estéan aí á volta dun ano?