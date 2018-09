Premios Ernestina Otero Sestelo 2018: xa hai gañadores

-Catergoría B. Educación Secundaria en post obrigatoria non universitaria

1º Premio. “NEOFEM Luis Seoane” do IES Luís Seoane de Monte Porreiro

O xurado valorou: que é un proxecto que abrangue unha ampla variedade das actividades rea lizadas por iniciativa do propio alumnado, ter conseguido asentarse como unha organización permanente cunha presenza continuada na vida do centro ao longo do curso e proxectarse aos cursos seguintes, pola visibilización de formas de violencia e discriminación que estaban normalizadas dentro das propias aulas, a labor de concienciación e educación realizada dentro da comunidade educativa e a difusión do proxecto a través das redes sociais

2º Premio. “Táboa periódica de mulleres. Menudas elementas” do IES Torrente Ballester

O xurado valorou: a implicación e participación activa de todo o alumnado e profesorado da ESO, de todos os cursos e materias, por dar a coñecer a aquelas mulleres que contribuíron nos distintos ámbitos do coñecemento e das artes, por concienciar da presencia das mulleres como elemento transformador da sociedade de calquera época ou tempo, rompendo con estereotipos sexistas e valorando as achegas das mulleres, pola difusión pública do proxecto a través das redes sociais e a orixinalidade do produto educativo final,

Accésit. “Elas pintan na arte” do IES Frei Martín Sarmiento”

O xurado valorou: o traballo de rescatar e dar a coñecer as mulleres creadoras que tradicionalmente foron invisibilizadas nun sector tan masculinizado como o artístico, a variedade das actividades realizadas e pola permanencia do proxecto ao longo do curso e a súa proxección de continuidade en varios cursos académicos seguidos.

Os Premios Ernestina Otero Sestelo están promovidos pola Concellería de Igualdade que dirixe Carme Fouces. Até o de agora, estes premios estaban pensados para proxectos universitarios de fin de máster e de grao, pero o pasado ano tiveron que quedar desertos ante a baixa calidade dos estudos presentados. Fronte a esta realidade a Concellaría acordou reformular o premio e abrilo só a traballos de infantil a secundaria co propósito de poder financialos e impulsalos.