Productos y servicios en salud que son prioridad para los españoles

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Los hábitos de compra están variando mucho desde la implantación de Internet y la moda ha sido la primera beneficiada de este cambio de hábitos, mientras que el sector de la cosmética y nutrición no se le queda a la zaga.

En la red se puede encontrar una Parafarmacia Online Barata donde adquirir todo lo que se precisa para el cuidado personal, además de productos para el bebé, nutrición y salud, higiene o salud sexual. Comprar en una farmacia online aumenta la experiencia de los usuarios que se pueden pasear entre sus figurados estantes tomándose el tiempo que necesitan y pudiendo optar a productos de marca a precios más económicos que en las farmacias al uso.

En estas parafarmacias online los españoles gastamos una media de 120 euros al mes, ya que cada vez se pone más énfasis en la necesidad del cuidado personal, mientras que los productos de nutrición también están ganado mucho terreno en la era del fitness.

Los que tienen bebés en casa pueden llegar a gastar el doble de la media, porque si hay productos en los que no se repara en gastos son en los de cosmética y nutrición infantil, los productos estrella de las parafarmacias online.

La salud bucodental importa mucho a los españoles

Son ya muchos los que se han pasado a usar cepillo de dientes eléctricos e irrigadores dentales. Los irrigadores Waterpik son los más recomendados por dentistas, no en vano se trata de una marca estadounidense líder en artículos de salud bucodental que desde 1962 es un referente en el sector.

Los que quieran una buena limpieza de coronas, implantes y piezas de ortodoncia fija cuentan con estos irrigadores que también son los mejores aliados para los que tienen dentadura postiza. Se puede escoger uno entre muchos modelos según las necesidades de cada cual y si bien lo mejor es usarlo todos los días, los que tienen una dentadura sana pueden usarlos solo una vez por semana.

Se trata de un regalo muy preciado para todos los miembros de una familia en estas fechas navideñas que se aproximan.

Los servicios de genética personal más completos: conoce tu mapa de salud

Siguiendo con la tecnología ligada a la salud damos con una empresa puntera e innovadora que ofrece mucho más que las mismas de su competencia. Se trata de TellmeGen, que ofrece los test del ADN de TellmeGen a sus clientes para que estos puedan conocer su mapa de salud.

En TellmeGen se realizan los servicios de genética personal más completos para conocer la predisposición genética a contraer ciertas enfermedades, pudiendo anticiparse a ellas, la compatibilidad farmacológica para conocer los fármacos más eficaces en todo tipo de afecciones, conocer si se es portador de alguna enfermedad monogénica hereditaria y saber que importancia pueden tener en futuras generaciones o conocer los rasgos personales, como por ejemplo, la predisposición a la calvicie o la tolerancia al alcohol.

Este tipo de test ayudan a las personas a determinar muchas dudas sobre su salud para poder poner freno a ciertas enfermedades, valiéndose de los avances científicos en favor de la salud de las personas. Además, los test se realizan con total confidencialidad y cada vez son más las personas que los demandan.

Picolinato de cromo y sus beneficios

Los usuarios de parafarmacias online seguro que conocen los beneficios del picolinato de cromo, un compuesto en base a cromo, el mineral, y ácido picolínico que sirve para que el cuerpo absorba mejor los nutrientes de los alimentos evitando la formación de grasas.

Los que quieren aumentar masa muscular o perder peso toman este suplemento, cada vez más popular dada su eficacia, porque hay que saber que la mayor parte de estos suplementos se dan a conocer a través del boca oreja. La red también ayuda a promocionarlos, sobretodo a través de las redes sociales. En el caso del picolinato de cromo, no hay it girl que no lo haya publicitado alguna vez, por ser un gran coadyuvante en dietas para bajar peso.