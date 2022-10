Protege tu información digital ante los cibercriminales

En la actualidad la información sensible que tengamos en nuestras redes sociales puede caer en manos de terceros. A diario se pueden encontrar diferentes métodos para hackear Facebook, que harán que los criminales informáticos puedan tener tus datos importantes para enviarte Phishing.

Sin embargo, existen diferentes formas de proteger tus datos de las redes sociales, y evitar que te puedan hackear Instagram o hackear TikTok. Por este motivo, te recomiendo que sigas leyendo atentamente porque aquí encontrarás algunos consejos para evitarlo.

¿Cómo evitar que un hacker tenga mis datos?

No solo nos pueden robar nuestros datos de las redes sociales, también existen métodos para hackear Gmail y acceder a tu cuenta. Por este motivo, merece la pena seguir estos consejos:

Cuidado con las contraseñas

Debes intentar siempre utilizar una contraseña que no sea débil o repetida, porque esto podría dejar una puerta abierta para los criminales. Las contraseñas siempre tienen que ser complejas y robustas, con al menos 8 caracteres que incluyan mayúsculas, minúsculas y números. Es recomendable utilizar contraseñas diferentes en tus correos electrónicos y redes sociales.

No pinches los enlaces que te llegan por correo

A través del phishing los delincuentes buscan suplantar la identidad de personas o empresas para acceder a la información confidencial de las personas. Más de la mitad de las personas que sufren de robos de información se deben al phishing, por este motivo, debes desconfiar de solicitudes inesperadas para pedir o confirmar información confidencial.

Cuidado con cargar tus dispositivos por USB

Actualmente es común que carguemos nuestros móviles en estaciones de carga públicas, pero esto puede exponer nuestro dispositivo y los datos que contiene al robo de datos. Si el punto de carga está infectado con un malware, se podría infectar el dispositivo fácilmente. Por este motivo, siempre será mejor mantener deshabilitada la transferencia de datos y proteger la conexión.

No uses Wifi públicas

Las conexiones a redes abiertas son vulnerables porque en muchas ocasiones no tienen garantías de seguridad. Existen herramientas de spoofing que transforman dispositivos maliciosos en puntos de conexión wifi falsos, para que los usuarios se conecten y expongan sus datos. Si te conectas a una red abierta, evita acceder a información sensible y no descargues ningún archivo adjunto desconocido.

Uso de antivirus

Los teléfonos móviles y los ordenadores acumulan grandes cantidades de datos personales, por lo que será crucial contar con un software de seguridad. De esta forma, se protegerá el acceso a la información que se almacena en nuestros dispositivos.

También es importante cifrar los datos con un sistema de almacenamiento de contraseñas, y así se evitará cualquier tipo de inconvenientes. Debes considerar que una buena protección permitirá que se pueda evitar el hackeo de tus cuentas de correo o redes sociales.

Si sigues estos consejos, será mucho más difícil para los ciberdelincuentes llegar a tener tus datos personales. También es bueno conocer los diferentes métodos que se están usando en la actualidad, y cómo actuar para que no lleguen a afectar a nuestros dispositivos o a nuestras cuentas.